Что известно о команде Зеленского, которую он готов привести во власть 1 19.04.2019, 12:56

Среди советников Украина увидела как относительно новые лица, так и хорошо знакомые.

Вечером в четверг, 18 апреля, Владимир Зеленский представил расширенный состав своей команды, участникам которой он будет готов предложить работу в Администрации президента, если победит на выборах, сообщает "Новое время".

Зеленского давно призывали назвать людей, которых он намерен привести во власть. После победы в первом туре выборов шоумен пообещал, что озвучит фамилии до второго тура. 18 апреля эфир передачи Право на власть, выходящей на 1+1, был полностью посвящен презентации команды Зеленского. Сам он также впервые пришел на прямой телеэфир как политик, ответив на вопросы журналистов.

"Три месяца мы работали [собирая команду]. Это все - волонтеры в политике, такова наша социальная миссия, - заявил Зеленский. - С этими людьми мы будем строить Украину, сильную, мощную, свободную, которая не будет младшей сестрой России и коррумпированным партнером Европы".

Среди его советников Украина увидела как относительно новые лица, так и хорошо знакомые.

Руслан Стефанчук – реформирование государственных и правовых институтов; разработка законопроектов

Доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Ранее в штабе Зеленского Стефанчука также называли идеологом партии Слуга народа.

Стефанчук – опытный юрист. В качестве помощника сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым. В 2011-2013 годах Стефанчук заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

Иван Баканов - связи с Верховной Радой

Друг детства Зеленского и его давний партнер, Баканов возглавлял штаб кандидата в ходе его избирательной кампании. С момента основания Студии Квартал 95 – одна из ключевых фигур в бизнесе Зеленского, юрист и один из руководителей проекта.

Кроме того, именно Баканов в конце 2017 года зарегистрировал партию Слуга народа.

Дмитрий Разумков - внутренняя политика

Политтехнолог Разумков – "лицо" предвыборной кампании Зеленского, представлявший его позицию в общении с журналистами и публикой вместо самого кандидата. Управляющий партнер компании Ukrainian Politconsulting Group, в сфере политического консалтинга работает с середины 2000-х.

Несколько лет был членом Партии Регионов (до избрания Виктора Януковича президентом в 2010 году). Отец Разумкова - бывший замсекретаря СНБО Александр Разумков, один из основателей Центра экономических и политических исследований (носит имя Разумкова после его смерти в 1999 году).

Александр Данилюк - международные отношения, экономика, финансовая и банковская политика

Бывший глава Минфина - единственный экс-министр в команде Зеленского. До прихода на госслужбу работал за рубежом, в том числе в Лондоне – возглавлял проекты компании McKinsey, а также британский инвестиционный фонд Rurik Investment.

Именно при Данилюке был национализирован ПриватБанк, входящий в сферу влияния олигарха Игоря Коломойского. Министр ушел из правительства после конфликта с премьером Владимиром Гройсманом – в том числе из-за взглядов на реформирование Государственной фискальной службы.

Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная политика

Много лет проработал в Министерстве юстиции (в том числе как руководитель департаментов, а после Революции достоинства - замминистра). В 2010 году возглавлял новосозданное Бюро по вопросам антикоррупционной политики, а с появлением в Украине Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вошел в его состав. Кроме того, отвечал за анализ антикоррупционной политики в Transparency International Украина.

Галина Янченко - digital-решения и антикоррупционная политика

30-летняя выпускница Киево-Могилянской академии и социолог по образованию, Янченко – представитель поколения молодых общественных активистов. В 2014 году она основала Антикоррупционный штаб Киева, работала аналитиком Центра противодействия коррупции. Была депутатом Киевгорсовета от партии ДемАльянс. Является членом общественного совета при НАБУ.

Денис Монастырский – реформа правоохранительных органов

Эксперт Украинского института будущего по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем. По образованию юрист, работал по специальности в компаниях Hillmont Partners, Global Ties KC и др. Входил в состав комиссии по проведению конкурса по избранию руководства Государственного бюро расследований.

Сергей Ионушас - органы правосудия

Юрист, директор юридической фирмы Гелон, специализация которой, как указано на ее сайте - правовая охрана интеллектуальной собственности. Компания сотрудничала в том числе со Студией Квартал 95 и телеканалом 1+1. Ионушас – член Ассоциации юристов и Ассоциации адвокатов Украины.

Иван Апаршин - безопасность и оборона

62-летний полковник запаса Иван Апаршин – самый возрастной представитель Команды Зеленского. В нее он пришел из штаба Анатолия Гриценко – именно Апаршина тот называл своей кандидатурой на пост министра обороны в случае избрания президентом, а затем посоветовал его Зеленскому.

Кадровый военный, Апаршин работал в Министерстве обороны с 2005 года (именно тогда ведомство возглавлял Гриценко). Возглавлял департамент военной политики и стратегического планирования. В 2010-2014 годах работал в управлении оборонной политики и политики безопасности Секретариата Кабмина.

Ирина Венедиктова - реформы в судебной системе

Профессор и доктор юридических наук, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юридическом факультете Харьковского национального университета им. В. Каразина. Одна из ее специализаций – медицинское право. Венедиктова - вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики, судья третейского суда по делам, связанным с медициной.

Несколько лет назад принимала участие в конкурсе на должность судьи в составе Верховного Суда Украины, однако не сдала экзамен.

Даниил Гетманцев – экономика, финансы и налогообложение

Почетный президент юридической фирмы Jurimex, руководитель направления банковского и финансового права. Доктор юридических наук, преподавал в КНУ им. Т.Шевченко. Член Европейской ассоциации налоговых профессоров, Гетманцев также входил в состав научно-консультативных советов при Верховном суде и Высшем административном суде Украины.

Виктория Страхова - банковская деятельность

После Революции достоинства работала проектным менеджером реформ финсектора в Национальном совете реформ, до того – экспертом по правовым вопросам в украинских программах USAID (Агентства США по международному развитию). После национализации Приватбанка была назначена его корпоративным секретарем. Уволилась из-за конфликта с членами наблюдательного совета банка.

Михаил Федоров - руководитель digital-направления

Основатель digital-агентства SMMSTUDIO, специализирующего в сфере интернет-маркетинга и рекламы в социальных сетях. Именно он выстроил онлайн-коммуникацию Команды Зеленского и был ответственным за ее страницы в соцсетях.

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Александр Мережко – международные отношения, народовластие

Доктор юридических наук, Мережко заведует кафедрой права Киевского национального лингвистического университета. Преподавал в нескольких университетах Польши.

Его специализация - философия и теория международного права и гражданского права.

Олег Бондаренко - экологическая политика

Бондаренко - глава общественной организации Зеленый фонд, которая называет своей целью защиту экологических прав граждан и окружающей среды. На сайте организации указано, что Олег Бондарено – "профессиональный юрист с 25-летним стажем", который имеет опыт защиты клиентов, пострадавших вследствие экологических катастроф.

Марина Бардина - политика равных прав и возможностей

Общественная активистка, основательница общественной организации Час рівності. Помощница депутата Сергея Лещенко. В 2015 году была участницей благотворительной программы Богдана Гаврилишина Молодежь изменит Украину.

Сергей Кальченко - избирательное законодательство

Юрист компании Hillmont Partners, ранее также был адвокатом и партнером юридической компании Моор и партнеры. Специалист в области конституционного, административного, избирательного законодательства Украины, законодательства Европейского Союза и прецедентного права Европейского Суда по правам человека.

Неоднократно представлял интересы клиентов в международных инстанциях. Работал в проектах USAID, направленных на совершенствование избирательных процессов в Украине. Выступал юридическим консультантом Совета Европы в сфере верховенства права и деятельности, связанной с выборами в постсоветских странах.

Андрей Герус - энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, антимонопольное регулирование

Бывший член Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики (НКРЭ), член правления бизнес-совета проекта Цена государства (информационный проект Центра социально-экономических исследований CASE Украина, который разъясняет украинцам стоимость госуслуг).

Окончил экономический факультет Львовского университета, получил диплом МВА в Гренобльской школе бизнеса (Лондон). До прихода в НКРЭ работал директором по инвестиционной деятельности в инвесткомпании Конкорд Капитал.

Сергей Бабак - образование и наука

Эксперт и директор образовательных программ Украинского института будущего. В ходе избирательной кампании был советником Зеленского по вопросам образования и науки. Был членом Нацагентства по обеспечению качества высшего образования. Возглавлял Научно-технический центр новейших технологий НАН Украины.

Евгений Комаровский - медицина

Известный всей Украине педиатр, ведущий телепрограмм и автор многих книг о детском здоровье. Кандидат медицинских наук, долго работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице, в том числе в реанимационном и инфекционном отделениях. Сторонник доказательной медицины и лучших мировых практик в области здравоохранения.