Китай отказался делить с Россией прибыль от авиастроения 5 19.04.2019, 13:15

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Китайцы выдавливают РФ из проекта по созданию пассажирских самолетов.

Попытка создать совместно с Китаем первый со времен СССР широкофюзеляжный российский пассажирский самолет обернулась проблемами для Объединенной авиастроительной корпорации, сообщает finanz.ru.

Как сообщили «Ведомостям» два близких к ОАК источника, согласившись разделить пополам расходы на создание лайнера CR929 (20 млрд долларов), китайский партнер в лице СОМАС не желает допускать Россию к получению доходов от продажи самолета на ключевом, китайском рынке.

COMAC предлагает разделить продажи: внутри Китая, где спрос на самолет составит больше тысячи штук в ближайшие 20 лет, продавать его будет китайская компания. России же предлагается получать доходы от продажи у себя, где емкость рынка меньше на порядок (всего 50-120 самолетов), а также в мире, где ему придется конкурировать с моделями от Boeing и Airbus.

Это ставит под угрозу весь проект, посколько предложенная китайцами схема лишает его какого-либо смысла для российского стороны, сетуют источники «Ведомостей»: идея как раз и заключалась в том, чтобы выйти на китайский рынок и там «отбить» расходы.

Фактически Китай предлагает России взять на себя коммерческие риски продвижения самолета на внешние рынки и при этом отказаться от участия в прибыли от продажи на самом перспективном для него рынке, указывает ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов.

Есть у сторон и другое серьезное разногласие, рассказали три человека, близких к ОАК: о стране, в которой будет получен сертификат типа на CR929. ОАК планировала, что поскольку она будет основным проектировщиком, то и держателем сертификата типа станет ее структура, зарегистрированная в России.

Китай же настаивает, чтобы сертификат типа получала китайская компания, и с ним очень сложно вести переговоры, говорит собеседник в ОАК.

По сути китайцы выдавливают Россию из проекта. ОАК всерьез рассматривает вариант, при котором вместо паритетного партнерства она станет лишь подрядчиком для китайской СОМАС, продающим решения, технологии и комплектующие.

По такой схеме, например, предполагается сотрудничество с Китаем другого холдинга - «Вертолеты России»: он разработает отдельные узлы для китайского тяжелого вертолета.

Несмотря на жесткую позицию Пекина, инженерная работа продолжается: Китай получает документацию и компетенции. До решения всех вопросов стоило бы все остановить, но это вопрос политический, констатирует источник в ОАК.