закрыть
19 апреля 2019, пятница, 14:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Синоптики рассказали, когда наконец в Беларуси пройдет дождь

2
  • 19.04.2019, 13:26
  • 1,701
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В нашей стране наблюдается дефицит осадков.

В предстоящие выходные ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода, пишет tut.by.

20 апреля ночью погоду еще будет определять область повышенного давления, так что будет без существенных осадков, утром и днем преимущественно по северо-восточной половине нашей страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит 0, +6°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах от +10°С на северо-востоке до +18°С на юго-западе республики.

В воскресенье атмосферный фронт обусловит на большей части территории республики кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +1 +7°С, максимальная температура днем +11 +17°С.

В понедельник, 22апреля, с ростом атмосферного давления погода улучшится, будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по югу Брестской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит 0, +7°С, максимальная температура днем +13 +18°С.


популярное за неделю

Мнение

Грабли - только членам БРСМ
Грабли - только членам БРСМ Ирина Халип
Не заглянув в святцы
Не заглянув в святцы Константин Скуратович
Не может быть!
Не может быть! Александр Сотник
В Фейсбуке мы ни Куропаты, ни Беларусь не защитим
В Фейсбуке мы ни Куропаты, ни Беларусь не защитим Евгений Афнагель