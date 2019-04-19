Синоптики рассказали, когда наконец в Беларуси пройдет дождь 2 19.04.2019, 13:26

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В нашей стране наблюдается дефицит осадков.

В предстоящие выходные ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода, пишет tut.by.

20 апреля ночью погоду еще будет определять область повышенного давления, так что будет без существенных осадков, утром и днем преимущественно по северо-восточной половине нашей страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит 0, +6°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах от +10°С на северо-востоке до +18°С на юго-западе республики.

В воскресенье атмосферный фронт обусловит на большей части территории республики кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +1 +7°С, максимальная температура днем +11 +17°С.

В понедельник, 22апреля, с ростом атмосферного давления погода улучшится, будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по югу Брестской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит 0, +7°С, максимальная температура днем +13 +18°С.