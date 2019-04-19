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Не наслушались еще?

  • Владимир Хильманович
  • 19.04.2019, 13:44
  • 1,098
Владимир Хильманович
Фото: «Радыё Свабода»

Не понимаю, зачем независимым CМИ подавать на аккредитацию на очередное «послание».

Какую информацию можно там получить? Это как идти, чтобы быстрее узнать о том, что вас будут вешать или расстреливать! Что там можно услышать нового? Это как идти и думать, три ведра дерьма на вас вылили или четыре! Кому задавать вопрос?

Тому, кто четверть века играет в футбол по правилам регби! Не наслушались еще? Не насамообманывались? Не удовлетворились? Действительно, нет предела самоуничижения! Как-то так...

Владимир Хильманович, "Фейсбук"


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