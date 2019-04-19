Россия пустит на металлолом еще четыре стратегические подлодки 2 19.04.2019, 13:55

На металл порежут также два тяжелых атомных ракетных крейсера.

Россия продолжает утилизацию флота атомных подводных лодок, строительство которых полвека назад позволило СССР достичь ядерного паритета с США.

Как сообщил «Известиям» источник в Главкомате ВМФ, еще четыре субмарины признаны непригодными к модернизации и будут порезаны на металлолом в ближайшие три года, пишет finanz.ru.

Это три стратегические подлодки проекта 667БДР «Кальмар», несущие по 16 межконтинентальных жидкостных ракет Р-29Р - К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец», К-232 «Подольск».

Утилизации подлежит также подлодка проекта «Щука» Б-414 «Даниил Московский» - основная многоцелевая подлодка ВМФ в 1980-1990-х годах, прозванная в НАТО «Черный принц».

На металл порежут также два тяжелых атомных ракетных крейсера 1144 «Орлан» - спущенный на воду в 1980х «Адмирал Ушаков» и законсервированный еще в 1990х «Адмирал Лазарев».

Они разделят судьбу двух самых больших в мире стратегических атомных подлодок класса «Акула» (проект 941, по классификации НАТО «Тайфун») «Северсталь» и «Архангельск», которые было решено утилизировать в январе 2018 года из-за нерентабельности их эксплуатации.

Утилизированные субмарины планируется заменить на атомные подводные лодки стратегического назначения проекта «Борей». В настоящий момент в составе флота три таких корабля, еще четыре строятся.

17 апреля глава Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит объявил, что новые подлодки «Борей-А» закладываться больше не будут, поскольку поменялся характер вызовов и задач, которые они должны решать.