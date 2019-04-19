Виктор Шершуков: У Арямнова есть хорошие шансы поехать на Олимпиаду в Токио 19.04.2019, 14:08

Андрей Арямнов

Фото: weightlifting.by

Старший тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике оценил шансы спортсмена на участие в Олимпиаде.

Об этом Виктор Шершуков рассказал в интервью корреспонденту «Прессбола». На прошедшем чемпионате Европы по тяжелой атлетикевзял Андрей Арямнов завоевал серебряную медаль.

– Выходит, на сегодня 20-летний Тихонцов и есть тот главный претендент на единственную путевку в Токио?

– Можно и так считать. Но я не сбрасывал бы со счетов Андрея Арямнова. Если олимпийский чемпион сохранит тот темп прогресса, который он взял, если будет добавлять, как добавлял, то у него тоже есть хорошие шансы поехать на Игры. Смотрите, какой у него был рост. На самом первом после возвращения старте в Гродно он еле-еле осилил 170 в рывке и 200 в толчке.

Мучился, уже не хотел выступать. Но на ЧМ-2018 в Ашхабаде поднял 392 килограмма в сумме. На Кубке Катара — уже 401, на чемпионате Европы 411 при незасчитанной абсолютно чистой попытке, дававшей 416 кило. И нужно иметь в виду, что соперником Арямнова остался только Мартиросян.

Никаких новых оппонентов из Ирана или Китая в этой категории на Играх-2020 не будет. А если Арямнов еще килограммов 10-15 приплюсует, кто знает, может, непобедимый пока Симон и дрогнет. Эх, нам хотя бы две лицензии на Токио... – сказал Шершуков.