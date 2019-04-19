Лукашенко не исключает строительства в Беларуси второй АЭС 1 19.04.2019, 14:10

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Диктатор заявил, что он уже выбрал места для строительства.

Об этом диктатор заявил во время так называемого "послания", сообщает "Интерфакс".

"Если этот опыт у нас удастся, с атомной станцией…не исключено, что в будущем, уже без тебя и без меня, новому обществу нашему придется построить еще одну атомную станцию. Для этого место у нас есть, оно уже подобрано", - cказал он.

"Нам надо уходить от зависимости от природного газа, нефти и прочих углеводородов и переходить на электричество…Я сторонник этого процесса – нам надо переходить на электрическую энергию", - отметил диктатор.

По словам диктатора, он выбрал уже место для строительства второй АЭС из двух возможных. "Я из двух мест выбирал. На востоке есть такое место", - сказал А.Лукашенко.