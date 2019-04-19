Математик решил отыскать две одинаковые пачки Skittles и потратить 82 дня 4 19.04.2019, 14:09

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Эрик Фармер перебрал 27 тысяч конфет.

В январе математик, инженер и блогер Эрик Фармер подсчитал: чтобы найти две пачки Skittles с одинаковым количеством конфет каждого вкуса, нужно изучить от 400 до 500 пачек. Фармеру хотелось продемонстрировать «силу математического прогноза». Поэтому 12 января он начал свой эксперимент, на который ушло 82 дня, сообщает «Медуза».

Математик закупал конфеты коробками. Каждый день он осматривал по шесть пачек.

Процесс исследования выглядел так:

Фармер брал пачку;

высыпал содержимое на чистый бумажный лист;

фотографировал конфеты (важно было зафиксировать, сколько их — и какого вкуса);

записывал подсчеты ручкой или карандашом;

высыпал Skittles в миску;

И так — шесть раз. После этого инженер изучал сделанные им фотографии, переносил данные о количестве конфет каждого вкуса в специальный файл на компьютере, сверял с записями на бумаге — и сравнивал с показателями предыдущих пачек.

Четвертого апреля, спустя 27 740 конфет, Фармер обнаружил совпадение — в пачках под номерами 334 и 464 оказалось равное количество конфет одного и того же вкуса. О результатах эксперимента математик отчитался в своем блоге — «сила математического прогноза» была доказана!

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Eric Farmer