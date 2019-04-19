Может ли запрет на экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Украину быть ударом по Беларуси 4 19.04.2019, 14:30

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Запрет нужно рассматривать через призму отношений Москвы и Минска.

Россия целилась и в Беларусь, когда принимала жесткие санкции против Украины и запрещала экспорт российской нефти и нефтепродуктов в эту страну, считают некоторые российские эксперты, пишет nn.by.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов и интервью «Коммерсанту» предположил:

«Возможно, это является очередным шагом, нацеленным на новые удары именно по Минску. Если это так, дальше пойдут заявления на тему, какие они плохие, что поставляют нефтепродукты на Украину, хотя она это особо и не скрывает, в официальной статистике все заложено. Где-то 40% поставок идут из Беларуси, и их потеря станет большой проблемой для Украины. Хотя рынок нефти достаточно гибок, это все-таки не природный газ, найти альтернативу гораздо проще, хотя понятно, что это потребует какого-то времени, перенастройки.

Так что здесь на самом деле бьют изначально не по Украине, а, скорее, по Беларуси».

«Если вспомнить всю историю наших «прекрасных» отношений с Беларусью в последние месяцы, то можно предположить, что это очередная преамбула: сначала мы вводим запрет на поставки нефтепродуктов на Украину, потом требуем, чтобы Беларусь тоже прекратила поставки, иначе мы прекратим поставки нефти», — говорит Симонов «Взгляду».

О том, что с экспортом нефтепродуктов из Беларуси в Украину могут возникнуть проблемы, сообщают также «Вести Экономика».

«По межправительственному соглашению Беларусь получает из России нефть по ценам российского внутреннего рынка и должна возвращать весь бензин на российский рынок (кроме своего потребления). Но это соглашение не соблюдается. Часть бензина уходит на рынок Украины», — сообщает Рустам Танкаев, ведущий эксперт Союза нефтепромышленников.

«Вести Экономика» отмечает, что белорусские НПЗ работают на российском сырье, которое теперь нельзя продавать Украине.

«Учитывая ухудшение отношений с Александром Лукашенко, поставки дизтоплива, которое вырабатывается из российской нефти, через Беларусь, тоже будут если не перекрыты, то прижаты», — сказал в интервью изданию Украина.ру российский экономист Михаил Делягин.