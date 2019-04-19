Путин ведет страну по «пути, которого нет» 2 Григорий Явлинский

19.04.2019, 14:35

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Григорий Явлинский

Фото: shuum.ru

Российская власть ощущает себя наследницей большевиков.

Согласно опросам, более половины россиян так или иначе положительно относятся к Сталину. Не стоит этому удивляться. Сталинские приемы и методы управления с помощью страха и лжи сохранялись и при Брежневе, и после него. Горбачев отказался от этой практики. Но потом так и не преодоленный большевизм с его «цель оправдывает средства» и безразличием к жизни, достоинству и судьбе человека лег в основу реформ 1990-х, породивших мафиозное государство.

А в 2000-х на базе этого «рыночного большевизма» появился капитализм со сталинским лицом: бесправие, авторитарная власть, условное право собственности, серость во власти, коррупция, которая умышленно закладывается в фундамент всех отношений в стране, чтобы при случае служить универсальным обвинением и поводом для ареста в любой момент для кого угодно (точно так же как «антисоветская деятельность врагов народа и шпионаж в пользу мирового империализма» в 1930-х годах).

Нынешняя власть ощущает себя наследницей большевиков. Эта власть опирается на историческую идеологему, в центр которой поставлен Сталин, и другого представления об истории последних ста лет они иметь не желают. Отказ от европейства, патриархия, которая, за исключением отдельных представителей духовенства, как правило, поддакивает государству во всем, пропаганда войны, «осажденная врагами» страна, ссоры и войны с соседями — все это и есть тот самый сталинизм, который никуда не девался. До массовых репрессий пока еще не дошло, но все предпосылки присутствуют.

Репрессии можно начать под флагом борьбы с коррупцией или с неуважением к власти, или с терроризмом… В условиях бесправия всегда можно что-то придумать. Атмосфера в стране, судя по опросам, подходящая. Писал об этом в статье «Большой террор и современный большевизм». Говорил о крайней необходимости десталинизации в ходе президентской кампании год назад. Это надо повторять снова и снова. #ГромчеГолос.

Путин ведет страну по «пути, которого нет», и сталинизм — один из самых темных и глухих тупиков на этом пути.

Григорий Явлинский, yavlinsky.ru