Cегодня в Украине пройдут дебаты Порошенко и Зеленского 3 19.04.2019, 15:06

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Кандидаты в президенты Украины встретятся на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Сегодня последний день агитации перед вторым туром выборов президента Украины. В 19.00 по местному времени (совпадает с минским) на стадионе "Олимпийский" в Киеве пройдут предвыборные дебаты кандидатов – шоумена и продюсера Владимира Зеленского и действующего президента страны Петра Порошенко, сообщает "Радио Свобода".

Президент Порошенко призвал своих сторонников в пятницу активно заняться агитацией, чтобы "нанести последний удар по силам реваншистов". В пятницу его сторонники собрались в центре Киеве. Порошенко, выступая перед ними, заявил, что на выборах будет принято решение - продолжит ли Украина путь в Европейский Союз и НАТО.

Накануне в видеообращении к избирателям Порошенко заявил, что о победе его оппонента "мечтают в Москве" и обвинил Зеленского в связях с живущим за рубежом миллиардером Игорем Коломойским, в пользу которого суд в Киеве в минувший четверг вынес решение по делу о национализации Приватбанка. По мнению Порошенко, это решение ставит финансовую стабильность страны под угрозу. Порошенко напомнил о своих достижениях за 5 лет президентства, включая безвизовый режим с Европой и укрепление позиций украинского языка.

Я не здаюся і не здамся, я буду боротися за Україну!



Розумію, що мало з вами говорив – я займався країною. Тому зараз я намагаюся достукатися до вас усіма засобами.



Використовую методи опонента, і можливо навіть виглядаю незвично, але я цього не боюся, якщо так ви мене почуєте! pic.twitter.com/ARUPWtChSL — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 апреля 2019 г.

Зеленский накануне в эфире телеканала "1+1" представил свою "команду" из 20 человек, которые, по его словам, придут в администрацию президента в случае его победы на выборах. Из его уст в адрес Порошенко прозвучали обвинения в коррупции и оторванности от народа. Зеленский отверг политические связи с Коломойским. В своём коротком видеоролике он призвал приходить на выборы, чтобы "не дать украсть будущее".