«Роснефть» попросит «пресечь деятельность» Reuters в России 19.04.2019, 16:22

Нервная реакция последовала за статьей агентства о том, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти через российскую компанию.

Нефтяная компания заявила, что это агентство занимается «информационными диверсиями» против «Роснефти».

«Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», — заявили в «Роснефти».

Ранее сообщалось, что венесуэльский государственный нефтяной концерн Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), возможно, использует российскую нефтяную госкомпанию «Роснефть» для обхода санкций США. Об этом агентство Reuters сообщает в четверг, 18 апреля, со ссылкой на неназванных собеседников.

По их информации, PDVSA передает «Роснефти» свои счета-фактуры от продажи нефти. Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, однако российская компания перечисляет деньги немедленно, отмечает Reuters. «Роснефть» оплачивает венесуэльскую нефть со скидкой, а впоследствии получает ее полную стоимость от конечного покупателя.