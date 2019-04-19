Медики назвали продукты, на которых нельзя экономить 19.04.2019, 16:33

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Экономический кризис заставляет нас искать способы сократить расходы, в том числе за счет питания.

Но если от некоторых продуктов можно отказаться без всякого ущерба для организма или заменить их недорогими аналогами, то экономить на других медики не советуют, чтобы не поплатиться за это собственным здоровьем, пишут «Акценты».

Если цены на говядину или свинину слишком большие, можно перейти на куриное мясо или индейку: они питательны, стоят недорого и содержат меньше жира.

Сезонные фрукты и овощи — ценный источник клетчатки, а также витаминов и микроэлементов. Картофель, морковь, свекла, капуста, яблоки и другие отечественные плоды обязательно должны присутствовать в рационе. А от ананасов, манго, личи и киви, можно отказаться без вреда для здоровья.

Слишком дешевое молоко — еще один повод насторожиться. В дешевом молоке не раз находили кишечную палочку.

На прилавках магазинов часто можно видеть сырный продукт: на вид и вкус он может быть совсем как настоящий сыр, но гораздо дешевле. Сырный продукт в основном состоит из немолочного жира. Так что лучше реже покупать натуральный сыр, чем заменять его дешевыми аналогами.

Качественное оливковое масло не может быть дешевым, так как на изготовление 1 литра нужно около 5 кг оливок. Часто некачественный продукт продается в пластиковых бутылках: такая тара дешевле стеклянной, но она убивает все ценные свойства масла.

Медики советуют внимательно читать состав десерта. Качественный должен быть сделан на основе сливочного масла, а значит, он не может стоить дешево.