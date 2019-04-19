Задержан один из начальников «Мапида» 2 19.04.2019, 16:40

Его подозревают в получении взяток на сумму более 20 тысяч долларов.

Руководителя филиала ЖКУ крупного строительного предприятия задержали за получение взяток на сумму более 20 тыс. долларов в эквиваленте, сообщили агентству «Минск-Новости» в УВД Минского облисполкома.

Именно на такую сумму, по данным правоохранителей, начальник получил взятки в 2017-2018 гг. Он председательствовал в тендерной комиссии и обеспечивал победу той или иной организации. За это и полагались незаконные денежные вознаграждения от руководителей субъектов хозяйствования, привлекавшихся для строительных работ и услуг на объектах предприятия.

В отношении должностного лица возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Республики Беларусь.