После «Крымнаша» россиянам пришлось затягивать пояса 19.04.2019, 16:49

Карикатура: Сергей Ёлкин

Реальные доходы населения РФ падают уже пятый год подряд.

Доля людей, которые относят себя к среднему классу, сократилась в России с 60% в 2014 году до 47% в 2018 году, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса "Сбербанк CIB".

Доля считающих, что их доходы ниже среднего уровня, выросла на столько же - с 35 до 48%, пишет телеграм-канал Запретное мнение.

В Москве доля среднего класса с 2014 по 2018 год сократилась с 63% до 54%, а людей с низкими доходами - увеличилась с 27% до 39%.

Москва больше других пострадала от кризиса, указывают аналитики "Сбербанк CIB". Если по итогам 2017 года реальные доходы всех россиян были на 11% ниже, чем в 2013 году, то москвичей - на 21%.

В 2010 году номинальные доходы москвичей были в 2,5 раза выше, чем жителей других регионов, а в 2017 году - в 1,9 раза.

Проблема даже не в том, что в РФ исчезает средний класс, а в общем высоком уровне бедности, который не снижается на фоне бравурных микроотчётов Росстата и цен на нефть за 70 долларов за баррель.

В РФ 19 миллионов бедных, признал 17 апреля во время своего выступления в Государственной Думе Медведев.

И это официальная оценка. А, как известно, реальная картина дел обычно обстоит в разы хуже. Так, что за гранью нищеты в РФ уже могут жить более 40 миллионов человек. Каждый пятый россиянин. Какой уж тут средний класс.

В тучные нулевые власти ещё пытались проводить политику по сокращению разрыва между доходами самых богатых и самых бедных. В частности, не самая вкусная часть с барского стола шла на повышение зарплат и пенсий.

Однако, после «Крымнаша» пришлось затягивать пояса и выбирать что-то одно: либо друзья-олигархи, либо простой народ. Выбор Путина был очевиден.

В итоге реальные доходы населения падают уже пятый год подряд, и переломить данную тенденцию действующему режиму будет уже невозможно.