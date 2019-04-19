Владислав Кулеш: Я сильно подставил сборную 19.04.2019, 16:57

Владислав Кулеш (в центре)

Полусредний сборной Беларуси по гандболу Владислав Кулеш поделился мнением о последних матчах за национальную команду.

Интервью со спортсменом публикует "Быстрый центр".

- Мне хотелось намного лучше сыграть за сборную. Не получилось. И не знаю, как это объяснить. До конца не разобрался, где и в чем была моя ошибка. И почему я так слабо провел обе игры против чехов.

- Уже успел ознакомиться с реакцией на это в прессе? Оценка твоей теперешней значимости для сборной Юрием Шевцовым не удивила, не застала врасплох?

- Юрий Анатольевич и в лицо сказал, что на меня очень надеялись и что играть так, как я, было нельзя. Эту правду надо принять и хорошо обдумать. И поискать в себе то, что помешало. Чтобы больше такого не повторять. Я сильно подставил сборную.

- Много об этом думаешь?

- Да. И предпосылок для случившегося не вижу. Может, плохо тренировался на сборе? На тренировках действительно отрабатывали много комбинаций, где я был ключевым звеном. Но на площадке с ролью лидера я не справился.

- Выступлю адвокатом. Возможно, тому есть объективная причина? Шевцов ведь тоже предположил, что ты не полностью восстановился после злополучных прошлогодних травм...

- Да, вряд ли я уже вышел на пик формы. Но уровень моей готовности точно позволял сыграть гораздо лучше, чем получилось.