Владислав Кулеш: Я сильно подставил сборную
- 19.04.2019, 16:57
Полусредний сборной Беларуси по гандболу Владислав Кулеш поделился мнением о последних матчах за национальную команду.
Интервью со спортсменом публикует "Быстрый центр".
- Мне хотелось намного лучше сыграть за сборную. Не получилось. И не знаю, как это объяснить. До конца не разобрался, где и в чем была моя ошибка. И почему я так слабо провел обе игры против чехов.
- Уже успел ознакомиться с реакцией на это в прессе? Оценка твоей теперешней значимости для сборной Юрием Шевцовым не удивила, не застала врасплох?
- Юрий Анатольевич и в лицо сказал, что на меня очень надеялись и что играть так, как я, было нельзя. Эту правду надо принять и хорошо обдумать. И поискать в себе то, что помешало. Чтобы больше такого не повторять. Я сильно подставил сборную.
- Много об этом думаешь?
- Да. И предпосылок для случившегося не вижу. Может, плохо тренировался на сборе? На тренировках действительно отрабатывали много комбинаций, где я был ключевым звеном. Но на площадке с ролью лидера я не справился.
- Выступлю адвокатом. Возможно, тому есть объективная причина? Шевцов ведь тоже предположил, что ты не полностью восстановился после злополучных прошлогодних травм...
- Да, вряд ли я уже вышел на пик формы. Но уровень моей готовности точно позволял сыграть гораздо лучше, чем получилось.