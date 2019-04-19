«Получается, что Лукашенко на разогреве у Зеленского и Порошенко»3
- 19.04.2019, 17:10
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Как соцсети отреагировали на послание диктатора.
Напомним, сегодня Лукашенко выступил с традиционным ежегодным обращением к «палатке» и народу.
Получается, что Лукашенко на разогреве у Зеленского и Порошенко— Viktar Malishevsky (@malishevsky) 19 апреля 2019 г.
Калi ты дрэнны матэматык, не пытаешся у ведаючых людзей, тады замест альтэрнатыўнай энергетыкi меняеш маскоўскi газ на маскоўскi уран, а Беларусь ператвараеш у ядэрны магiльнiк, расходы на якi будуць несцi усе астатнiя пакаленнi беларусаў.— Selvestor Vivat (@S_vivat) 19 апреля 2019 г.
Атамная энергетыка мiнулае стагодзе.
"наше законодательсво в сфере коррупции одно из самых суровых."— Юра (@yurzmg) 19 апреля 2019 г.
попался на коррупции - жесточайше возглавил колхоз.
Для спортсмена 1000 руб стыдно, а для учителя не стыдно? #agl19 #послание2019 #agl2019— Вячеслав (@milhot_by) 19 апреля 2019 г.
Колькі павінна быць дзяцей каб стаць прэзідэнтам?— Saša Čabataroŭ (@_Slashman) 19 апреля 2019 г.
Желаю всем найти человека, который будет слушать тебя так, как этот мужчина слушает Лукашенко pic.twitter.com/dQX2XiTtNQ— Дэйли Минск (@Daily_minsk) 19 апреля 2019 г.
В этом году #agl19 так быстро закончился, что у меня банки показывают уровень заряда всего в 11%.— Никита Никулин (@nnikulino) 19 апреля 2019 г.