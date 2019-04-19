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«Получается, что Лукашенко на разогреве у Зеленского и Порошенко»

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  • 19.04.2019, 17:10
  • 2,350
Фото: ТАСС

Как соцсети отреагировали на послание диктатора.

Напомним, сегодня Лукашенко выступил с традиционным ежегодным обращением к «палатке» и народу.



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