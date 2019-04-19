Как соцсети отреагировали на послание диктатора.

Напомним, сегодня Лукашенко выступил с традиционным ежегодным обращением к «палатке» и народу.

Получается, что Лукашенко на разогреве у Зеленского и Порошенко — Viktar Malishevsky (@malishevsky) 19 апреля 2019 г.

Калi ты дрэнны матэматык, не пытаешся у ведаючых людзей, тады замест альтэрнатыўнай энергетыкi меняеш маскоўскi газ на маскоўскi уран, а Беларусь ператвараеш у ядэрны магiльнiк, расходы на якi будуць несцi усе астатнiя пакаленнi беларусаў.

Атамная энергетыка мiнулае стагодзе. — Selvestor Vivat (@S_vivat) 19 апреля 2019 г.

"наше законодательсво в сфере коррупции одно из самых суровых."



попался на коррупции - жесточайше возглавил колхоз. — Юра (@yurzmg) 19 апреля 2019 г.

Колькі павінна быць дзяцей каб стаць прэзідэнтам? — Saša Čabataroŭ (@_Slashman) 19 апреля 2019 г.

Желаю всем найти человека, который будет слушать тебя так, как этот мужчина слушает Лукашенко pic.twitter.com/dQX2XiTtNQ — Дэйли Минск (@Daily_minsk) 19 апреля 2019 г.