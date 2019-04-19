В Украине показали, как готовят к новым испытаниям комплекс крылатых ракет «Нептун»4
- 19.04.2019, 17:18
Этот комплекс может уничтожать как морские, так и наземные цели.
В Украине готовят к новым испытаниям мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун".
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, этот комплекс может уничтожать как морские, так и наземные цели.
"После окончания всех испытаний и принятия на вооружение "Нептун" должен стать одним из главных ударных комплексов, обеспечить защиту побережья Черного и Азовского морей", – добавил он.
Следующий этап испытаний запланирован на май 2019 года, сообщила пресс-служба Турчинова.
Об успешном этапе испытаний "Нептуна" пресс-служба СНБО сообщала 5 апреля.