В Украине показали, как готовят к новым испытаниям комплекс крылатых ракет «Нептун» 4 19.04.2019, 17:18

Этот комплекс может уничтожать как морские, так и наземные цели.

В Украине готовят к новым испытаниям мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун".

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, этот комплекс может уничтожать как морские, так и наземные цели.

"После окончания всех испытаний и принятия на вооружение "Нептун" должен стать одним из главных ударных комплексов, обеспечить защиту побережья Черного и Азовского морей", – добавил он.

Следующий этап испытаний запланирован на май 2019 года, сообщила пресс-служба Турчинова.

Об успешном этапе испытаний "Нептуна" пресс-служба СНБО сообщала 5 апреля.