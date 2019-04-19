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Астероид размером с дом приблизился к Земле

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  • 19.04.2019, 17:31
Изображение: ESA/P. Carril

Астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров.

Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на данные NASA.

Отмечается, что астероид был замечен 9 апреля. Сегодня в 9:41 мск он подошел на ближайшее от Земли расстояние траектории своего полета – 219 тысяч километров, что немногим больше половины расстояния до Луны.

Скорость полета астероида в этот момент составляла около 20 300 километров в час.

NASA классифицировало астероид как "потенциально опасный околоземной объект".


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