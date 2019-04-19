Где я? Кто я? Как сон… А ведь это 21 век 7 Виктор Горбачев, «Солидарность»

19.04.2019, 17:33

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Как же стыдно. За страну, за народ, за себя.

Каюсь! Грешен. Смотрел и слушал.

Не все, конечно же, но частично. Одним глазком. Одним ухом. И?

Это есть шаг назад. Да-да, возвращение назад. Туда, в мое прошлое и молодое. Такое ощущение, что нас, молодых, посадили перед экранами телевизоров или перед радиоприемниками и заставляют слушать выступление на коммунистическом съезде.

Не могу передать словами. Но! Взрослые дяди и тети с «открытыми ртами». Будто боятся упустить самое главное в жизни. Ловят и хватают на лету мудрые слова. И с ними туда. Назад!

Я смотрел и не верил. Передо мною лектор. Тот, тех времен. Лектор, который говорит о светлом будущем. Но бежать и стремиться к нему заставляет и призывает старыми методами. С лопатой и серпом. Не на космическом корабле — а на телеге. Где я? Кто я? Как сон… А ведь это 21 век!

И вот он, основной посыл лектора: должны быть только жесточайшая диктатура технологий и дисциплина. Это все, что надо знать про особый путь развития и шаги вперед.

Такое ощущение, что это попытка убедить хоть кого-то в правильности выбранного пути. Даже сидящих напротив. Поскольку, как мне показалось, даже они уже все понимают.

Как же стыдно. За страну, за народ, за себя.

Виктор Горбачев, «Солидарность»