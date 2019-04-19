На Пасху на границе откроют пункты упрощенного пропуска 19.04.2019, 17:43

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Они будут работать на границе с Украиной и Литвой.

Во время апрельских праздников Госпогранкомитет откроет дополнительные пункты упрощенного пропуска. Пройти оформление в них смогут только жители приграничных территорий.

На границе с Литвой с 21 по 28 апреля будут работать пункты пропуска Геранены - Кракунай (с 11:00 до 17:00) и Пицкуны - Норвилишкес (с 12:00 до 17:00). Для пересечения границы гражданам Беларуси нужно иметь визу.

На границе с Украиной в зоне ответственности Мозырского погранотряда 28 апреля будет работать погранпереход Глушкевичи - Будки-Каменские - с 9:00 до 17:00.

Пинский погранотряд обеспечит погранконтроль граждан в упрощенных пунктах пропуска Вивнево - Дольск (28 и 29 апреля с 9:00 до 18:00) и Дзержинск - Познань (28 апреля с 9:00 до 18:00).

В Пинском погранотряде в пункте упрощенного пропуска «Вивнево» («Дольск») оформление будет осуществляться 28 и 29 апреля с 9.00 до 18.00, через «Дзержинск» («Познань») – только 28 апреля с 9.00 до 18.00.