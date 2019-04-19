Le Figaro: В мире не хватает 23 миллионов женщин 19.04.2019, 18:13

Наиболее ярко это проявляется в Индии и Китае и еще в пяти азиатских странах.

"Согласно международному исследованию, опубликованному в журнале PNAS (Труды Национальной академии наук США) и проведенному под руководством Фэнцин Чао из Сингапурского университета, начиная с 1970-х годов в мире не хватает 23,1 млн женщин. Изучив различия в количестве рождений мужчин и женщин в мире и сравнив их со средним естественным эталонным соотношением, исследователи показали, что в 12 странах большое число женщин, которые должны были родиться, так и не появились на свет", - пишет журналистка Le Figaro (перевод - inopressa.ru) Софиан Зайзун.

"Такое явление наиболее ярко выражено в Индии и Китае: в период с 1970 по 2017 год соответственно недоставало 11,9 и 10,6 млн девочек. С учетом того, что на эти две страны приходится 38% мирового населения и одна треть рождений, они являются основными виновниками демографического дисбаланса в планетарном масштабе", - указывает Le Figaro.

"Эти отклонения обусловлены политикой одного ребенка на одну семью в Китае, введенной в 1979 году и прекращенной в 2016 году, а также социально-культурным контекстом предпочтения мальчиков, связанным со снижением рождаемости. Во Вьетнаме подобное явление усиливается с 2001 года, когда среднее число детей на одну женщину уменьшилось до двух. То же самое в Гонконге, где дисбаланс начался в 2004 году, когда коэффициент рождаемости упал до одного ребенка на женщину. В целом семь стран, упомянутых в исследовании, являются азиатскими, однако Тунис, Албания или Черногория также страдают от недостатка женщин", - говорится в статье.

"Авторы исследования также подчеркивают связь между этими селективными абортами и развитием ультразвуковой эхографии. Именно в 1970-х годах технологии определения пола будущего ребенка стали все более и более доступными. И тогда в тех странах, где наследник ценится выше, чем наследница, получили широкое распространение селективные аборты. Иногда семьи даже прибегают к нескольким последовательным абортам до тех пор, пока не родится долгожданный мальчик", - указывает журналистка.