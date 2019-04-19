Брестских независимых журналистов снова оштрафовали 2 19.04.2019, 18:29

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Алесь Левчук и Милана Харитонова

Большие деньги взыскали с третьей попытки.

Решение оштрафовать журналистов в общей сложности на 100 базовых величин принял председатель суда Брестского района Сергей Маручек 18 апреля. Журналисты уже традиционно не принимают участие в судебных заседаниях, так как считают это бессмысленным, передает «Белсат».

Левчука и Харитонову обвинили в нарушении закона о СМИ по статье 22.9 КоАП РБ.

Журналисты получили большой штраф за то, что рассказали о проблемах жителей деревни Вялюнь. Протоколы на Левчука и Харитонову составил участковый РОВД Брестского района Сергей Максимович.

— Вместо того, чтобы прислать мне повестку, Максимович две недели приходил ко мне домой и говорил, что хочет просто поговорить, расспрашивал у родственников, где я ночую. Позже мы разговаривали по телефону и договорились, что он официально пришлет мне повестку, но милиционер не выполнил своего обещания, а организовал засаду в моем дворе в праздничный день 25 марта, – говорит Милана Харитонова.

Но в сложенном протоколе Максимович наделал ошибок, и судья Маручек был вынужден отправить дело на доработку. Дело передали майору Андрею Григоруку, но и он не смог выполнить свою миссию без ошибок и также составил протокол с нарушениями.

— Григорук позвонил мне и сказал, что хочет меня видеть, я попросил делать все по закону, но в итоге повестки так не дождался. Новый протокол на меня и Милану Харитонову составляли без нашего участия. Мы видим, что уровень сотрудников милиции настолько низкий, что они даже протокол не могут составить без ошибок, они даже не думают следовать букве закона, – говорит Алесь Левчук.

С третьей попытки все же удалось доработать протокол и дать журналистам большие штрафы. Интересно, что Сергей Маручак не первый раз выносит абсурдные приговоры. Например, брестчанке Юлии Ничапарук он назначил штраф за склеенного снеговика.

Также на прошлой неделе Левчук и Харитонова узнали, что областной суд не удовлетворил их жалобу на решение суда Московского района Бреста и оставил без изменений штраф 120 базовых величин, или 3060 рублей.

В прошлом году Левчука и Харитонову судили шесть раз. За первые месяцы 2019-го – уже пять.