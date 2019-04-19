Украина вошла в тройку основных поставщиков агропродукции в ЕС 19.04.2019, 19:19

В страны ЕС с февраля 2018-го по январь 2019-го Украина поставила агропродукции на 5,9 млрд евро.

Украина вошла в тройку лидеров главных поставщиков агропродовольственной продукции в Европейский союз. Об этом сообщает Украгроконсалт со ссылкой на данные Европейской комиссии.

При этом с февраля 2018-го по январь 2019-го Украина поставила в страны ЕС товаров на 5,9 млрд евро. За ней расположился Китай – 5,7 млрд евро.

Первое место осталось за США – 12,4 млрд евро, второе – за Бразилией - 11,8 млрд евро.

Прирост стоимости импорта агропродовольственных товаров из Украины в годовом выражении составил 331 млн евро, или 6%. Таким образом, прирост импорта ЕС агропродовольствия из Украины оказался на 89 млн евро выше, чем прирост европейских поставок в Украину, указывает издание.

В то же время среди 20 основных направлений экспорта агропродукции из ЕС, Украина заняла 16 место. По данным ЕК, Украина за последние 12 месяцев импортировала аграрных товаров из ЕС на 242 млн евро, что на 13% больше в годовом выражении.

В целом, положительное сальдо торговли Украины агропродовольственной продукцией с ЕС за посление 12 месяцев составило 3,7 млрд евро.

Сообщалось, что темп роста экспорта украинских товаров в Евросоюз в 2018 году составил 15%.