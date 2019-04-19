Зеленский: В 2014 году я поддержал Порошенко, однако ошибся 19.04.2019, 19:33

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По его словам Зеленского, в 2014 году украинцы голосовали за одного Порошенко, а выбрали второго - Петра II.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что на выборах 2014 года поддержал кандидатуру действующего президента Петра Порошенко.

Об этом он заявил во время дебатов на стадионе Олимпийский в Киеве.

"Я сам был за Порошенко. Это правда. Но я ошибся. Мы ошиблись", - сказал он.

"Скажу вам откровенно, могли ли мы тогда представить, что его "жить по-новому" станет нашим "выживать". Ваше "я закончу войну войну за две недели" станет нашим Иловайском-Дебальцево", - продолжил Зеленский.

По его словам, в 2014 году украинцы голосовали за одного Порошенко - оратора, специалиста в ряде вопросов, а выбрали второго - Петра II.