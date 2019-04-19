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Помпео: США заставят РФ заплатить за вмешательство во внутренние дела

  • 19.04.2019, 20:02
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Майк Помпео

Об этом заявил госсекретарь США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты заставят Россию заплатить высокую цену, если она будет вмешиваться во внутренние дела Америки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Отвечая в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне на вопрос, будет ли обсуждать Вашингтон с Москвой доклад Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, Помпео сказал, что Россия вмешивалась во внутренние дела разных стран.

"Наиболее свежий случай - в Венесуэле. Влияние на Украину... Работа (России) по вмешательству в выборы по всему миру, не только в наши в 2016 году, но и в другие, была серьезной. Это было серьезное вмешательство", - сказал Помпео.

Он отметил, что во время общения с российской администрацией будет указывать на недопустимость таких действий.

"Мы будем говорить о постоянном требовании к России: чтобы Россия отказалась от действий, которые мешают успеху нашей демократии. Вмешательство в наши выборы создало риски. Мы ясно укажем им на то, что такое поведение недопустимо. И мы будем принимать жесткие меры, которые заставят Россию платить большую цену за свои враждебные действия", - подчеркнул Госсекретарь США.


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