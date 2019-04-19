Фотофакт: В минском баре смотрят дебаты Порошенко и Зеленского 4 19.04.2019, 20:13

2,202

Фото: euroradio.fm

У белорусов вызывали огромный интерес дебаты кандидатов в президенты Украины.

В Минске публичный просмотр дебатов украинских кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского организовал Lidbeer-бар. Уже за несколько часов все столики были забронированы.

Корреспондент Еврорадио посетил заведение и посмотрел, кто интересуется украинскими дебатами.

Перед началом ведущий вечера Александр Помидоров спросил, кто из кандидатов присутствующим нравится больше, однако ему не ответили. Во время самой трансляции большинство симпатий высказывали Зеленскому.