Фотофакт: В минском баре смотрят дебаты Порошенко и Зеленского

Фотофакт: В минском баре смотрят дебаты Порошенко и Зеленского4
- 19.04.2019, 20:13
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У белорусов вызывали огромный интерес дебаты кандидатов в президенты Украины.
В Минске публичный просмотр дебатов украинских кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского организовал Lidbeer-бар. Уже за несколько часов все столики были забронированы.
Корреспондент Еврорадио посетил заведение и посмотрел, кто интересуется украинскими дебатами.
Перед началом ведущий вечера Александр Помидоров спросил, кто из кандидатов присутствующим нравится больше, однако ему не ответили. Во время самой трансляции большинство симпатий высказывали Зеленскому.