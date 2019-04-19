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Белорусская художница Ника Сандрос: Украинцы, вы крутые!

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  • 19.04.2019, 21:54
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История происходит на наших глазах.

Белорусская художница Ника Сандрос поделилась впечатлениями от дебатов кандидатов в президенты Украины.

«История происходит на наших глазах. Я нервничаю (не знаю почему). Я завидую. Я в восторге. Украинцы, вы крутые! Весь мир смотрит на вас. И не важно, какие сейчас кандидаты стоят на сцене. Крутость в том, что все это в принципе стало возможным», - написала художница на своей странице в Facebook.


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