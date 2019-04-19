Реакция белорусов на дебаты Порошенко и Зеленского 1 19.04.2019, 22:24

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Что говорят соцсети о дебатах кандидатов в президенты Украины на «Олимпийском».

Сегодня, 19 апреля, на НСК «Олимпийский» прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Белорусы в соцсетях восторженно отреагировали на дебаты кандидатов в президенты Украины.

Charter97.org публикует некоторые высказывания белорусов: