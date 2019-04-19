Реакция белорусов на дебаты Порошенко и Зеленского

Реакция белорусов на дебаты Порошенко и Зеленского1
- 19.04.2019, 22:24
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Что говорят соцсети о дебатах кандидатов в президенты Украины на «Олимпийском».
Сегодня, 19 апреля, на НСК «Олимпийский» прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Белорусы в соцсетях восторженно отреагировали на дебаты кандидатов в президенты Украины.
Charter97.org публикует некоторые высказывания белорусов:
Цалкам згодны! https://t.co/2MyeamwGcH— Siaržuk Piatroŭski (@srzkptrsk) 19 апреля 2019 г.
Фотофакт: В минском баре смотрят дебаты Порошенко и Зеленского - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск https://t.co/hUbjWP1hf3— undos (@undos_l) 19 апреля 2019 г.
Сейчас больше всего жалею о том, что живу в Беларуси #дебаты— Сгорел сарай - гори и хата (@san0VtqdSvGcv9P) 19 апреля 2019 г.
Я бы даже за деньги сходил на такие дебаты, как в Украине. Красавцы! Надеюсь, когда-нибудь в Беларуси тоже будет выбор...— Dmitry Tsaruk (@DmitryTsaruk) 19 апреля 2019 г.
Все на России прильнули к экранам следить за Украиной pic.twitter.com/c7qHxrJYSE— РБ головного мозга (@belamova) 19 апреля 2019 г.