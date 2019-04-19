«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из РФ 7 19.04.2019, 22:09

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Белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО «Транснефть».

Концерн "Белнефтехим" заявляет о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти, сообщила корреспонденту БелТА пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.

"В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту", - сообщила Марина Костюченко.

Отбор образцов нефти, выполнение испытаний и оформление паспорта качества лабораторией ОАО "Гомельтранснефть Дружба" производились в присутствии представителя ПАО "Транснефть" в Беларуси.

"Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. В настоящее время принимаются оперативные меры по минимизации последствий переработки нефти, не соответствующей стандарту, и обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Специалистами концерна оценивается уровень потерь от ухудшения качества нефти", - сказала пресс-секретарь "Белнефтехима".

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проинформировало о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода "Дружба" из других стран.

Белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО "Транснефть" для урегулирования ситуации.