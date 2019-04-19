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Зависть

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  • 19.04.2019, 22:39
Фото: AP Photo / Vadim Ghirda

Главное чувство, которое вызвали дебаты Порошенко и Зеленского у россиян, — зависть.

Все, кому это интересно, смотрели дебаты между Порошенко и Зеленским. И каждый сам решит, кто выглядел более убедительно.

Главное чувство, которое вызвали дебаты Порошенко и Зеленского у россиян, — зависть. Невозможно представить, чтобы Путин вот так вышел на сцену стадиона с каким-то там кандидатиком и отвечал ему, почему у него люди погибли в Сирии и на Донбассе; почему у него 3% олигархов владеют почти всем в стране, а 20 млн, только по официальным данным, живут в полной нищете.

Невозможно представить, чтобы Путин покаянно встал на колени. И что весь стадион дружно поет российский гимн…

Ничего этого не было бы еще и потому, что Путин, в отличие от Порошенко, никогда бы не допустил, чтобы в выборной кампании участвовал реальный кандидат. Зеленского «а ля рюс» сняли бы еще на этапе регистрации.

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