В Беларусь привезли самый быстрый спорткар BMW 5 19.04.2019, 22:48

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Источник: tut.by

BMW M5 Competition — самый мощный седан немецкого производителя.

В Беларусь впервые привезли легендарный спорткар BMW M5 Competition. Самый быстрый седан баварского бренда уже позирует посетителям в шоу-руме автоцентра «АВТОИДЕЯ», а его цена в Минске составляет 138 тыс. евро, передает tut.by.

«Момент знаменательный: впервые в Минск привезли самый быстрый седан BMW M5 Competition. Причем не под конкретного заказчика, а на склад. И у нас нет сомнений, что автомобиль найдет своего владельца: мы видим, что спрос — хотя и точечный — на такие модели растет, и каждая такая новинка привлекает большое внимание. Всё больше становится тех, кто ожидает от машины новых ощущений, а не только маневренности и комфорта», — отметили в автоцентре «АВТОИДЕЯ».

Источник: tut.by

BMW M5 Competition — самый мощный седан немецкого производителя. Не исключено, что это и вовсе самый быстрый седан в мире. Атлетическое сложение подчеркивают вытянутый силуэт, двойная решетка радиатора, четыре выхлопных патрубка, передние крылья и задний спойлер. В версии Competition позаботились об улучшенной подвеске: более жесткие крепления и соединения обеспечивают максимальную точность и послушность на трассе.

Источник: tut.by

Инженеры подразделения BMW Motorsport приложили максимум усилий, чтобы сделать «сердце» M5 еще «злее». Бензиновая «восьмерка» выдает 625 л.с., а в паре к ней идет 8-ступенчатая коробка-автомат и система отключаемого полного привода. Первую «сотню» автомобиль берет за рекордные 3,3 секунды, вторую — за 10,8. Этот спорткар создан не для созерцания — Competition способен тягаться с гоночными болидами или, скажем, обогнать истребитель на взлете.

Источник: tut.by

В салоне используются спортивные сиденья из кожи Merino Aragon Brown с системой активной вентиляции и декоративные панели из углепластика. Из него же выполнены крыша автомобиля и корпуса боковых зеркал заднего вида. Управлять автомобилем можно с помощью приборной панели, а также голосом и жестами. Баварский спорткар оснащен проекционным дисплеем и керамической отделкой. Среди опций присутствуют 4-зонный климат-контроль, навигационная система Professional и цифровые ассистенты.