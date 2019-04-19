Белорусские хоккеисты обыграли действующих чемпионов мира на юниорском ЧМ 19.04.2019, 23:15

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Источник: tut.by

Белорусы победили финнов со счетом 4:3.

Юниорская сборная Беларуси (U-18) сыграла с командой Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира-2019 по хоккею в элитном дивизионе. Наши соотечественники одержали вторую победу в группе подряд — 4:3, передает pressball.by.

Беларусь (U-18) — Финляндия (U-18) — 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Шайбы: 1:0 — Козорез (Буяльский, Оксентюк, 17.45 – бол). 2:0 — Пальчик (Мартынов, 26.54 – мен). 3:0 — Оксентюк (Буяльский, Колячонок, 33.17). 4:0 — Буяльский (Оксентюк, Усов, 43.48). 4:1 — Тиексола (Аалтонен, 48.10). 4:2 — Парссинен (Саарела, Хейнола, 50.02). 4:3 — Ниемела (Аалтонен, 55.40).

Группа "А": Канада — 6 очков (2 матча), Беларусь — 6 (2), Чехия — 0 (1), Финляндия — 0 (2), Швейцария — 0 (1).