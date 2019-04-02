Британский парламент снова отклонил все варианты «Брекзита» 2.04.2019, 8:04

Cпикер Палаты общин вынес на голосование четыре возможных варианта соглашения.

Вечером в понедельник, 1 апреля, в нижней палате британского парламента состоялось голосование по возможным альтернативам соглашению, регулирующему отношения Соединенного Королевства с Евросоюзом после "Брекзита". Депутаты вновь отвергли все варианты, вынесенные на голосование, сообщает dw.com.

В этот раз спикер Палаты общин Джон Беркоу вынес на голосование четыре возможных варианта соглашения. Согласно первому из них, Великобритания покинет ЕС, но останется в таможенном союзе.

По второму возможному сценарию Великобритания должна будет также сохранить и доступ ко внутреннему европейскому рынку. Два других варианта договора предполагают проведение повторного референдума по вопросу о "Брекзите".

Очередное голосование состоится в среду, 3 апреля.

Эксперты не верят, что Тереза Мэй согласится на таможенный союз с ЕС

По мнению ряда экономических экспертов, вероятность того, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласится на договор, по которому Великобритания после "Брекзита" останется в таможенном союзе с ЕС или на внутреннем европейском рынке, ничтожно мала. Ведь именно против этих пунктов Мэй выступает на посту главы правительства.

Членство в таможенном союзе лишит Лондон возможности заключать торговые соглашения с третьими странами в индивидуальном порядке. А присутствие Соединенного Королевства на внутреннем европейском рынке не удастся реализовать без соглашения о свободе перемещения европейских граждан по всей территории ЕС и Великобритании без виз.

Выход Британии из ЕС отложен до 12 апреля

Первый раунд голосования по альтернативным договорам об условиях "Брекзита" состоялся на прошлой неделе, однако не принес конкретных результатов. Все восемь вариантов соглашения, вынесенных на голосование, депутаты отвергли.

Если британский парламент не сумеет в ближайшее время найти компромисс в вопросе о "Брекзите", Великобритания вынуждена будет 12 апреля пойти на развод с ЕС по жесткому сценарию. Если выход Британии из ЕС снова будет отсрочен, подданным королевства придется принимать участие в выборах Европарламента, запланированных на конец мая 2019 года.

В пятницу, 29 марта, члены Палаты общин в третий раз отклонили предложенное Мэй соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против высказались 344 парламентария, за - 286 законодателей.

На этот раз голосование касалось лишь юридических аспектов соглашения. Политическая декларация, в которой обрисовываются будущие отношения между ЕС и Великобританией, из пакета документов была исключена.