Богдан Яременко: В Украине может быть ограничена власть президента 2.04.2019, 8:09

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Фото: Апостроф

Во втором туре выборов борьба будет острой.

ЦИК Украины обработал 97,77% бюллетеней на выборах президента страны.

По их результатам официально назначен второй тур, в который выходят действующий президент Петр Порошенко (15,92%) и шоумен Владимир Зеленский (30,26%).

Итоги первого тура выборов президента Украины для сайта Charter97.org прокомментировал директор фонда «Майдан иностранных дел», руководитель Киевской организации партии «УКРОП» Богдан Яременко.

- Это очень ожидаемые и прогнозируемые результаты. Они подчеркивают несколько очень важных тенденций в украинском обществе.

В первую очередь, это – высочайшее недоверие со стороны граждан к государственной власти, государственным институтам, а также к политической системе. Оно реализовалось в более активной поддержке кандидата, который никоим образом никогда не был причастен к институтам государственного управления, к политике.

И достаточно низкой оказалась поддержка у второго и третьего политика, идущих за Зеленским: Порошенко и Тимошенко, представляющие традиционное украинское политическое поле, вместе не набирают столько голосов, сколько получил победитель первого тура.

Во-вторых, тенденция на голосовании в первом туре говорит о желании людей видеть изменения. Украинцы более склонны верить, что перемены принесет человек, никоим образом не участвовавший до этого в украинской политике и управлении страной.

Я думаю, что украинцы сделали в первом туре достаточно зрелый выбор, свидетельствующий о качественных изменениях в украинской политике. В первую очередь – о постепенном, но очень уверенном пересмотре украинцами в сторону прагматизма своих оценок в политике.

То есть, украинцы теперь хотят видеть результат действий политиков и меньше склонны доверять словам. Они более склонны доверять человеку без опыта, чем тому, кто раньше обещал, но не выполнил свои обещания.

- На фоне серьезного перевеса Зеленского, Порошенко все же победил своего оппонента в трех западных областях Украины (Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской) и в заграничном избирательном округе. О чем это может говорить?

- То, что касается заграничного избирательного округа – это больше информационный шум, который ни о чем не говорит. На один избирательный участок в этом округе – очень разное количество проголосовавших: от 50 человек до 15 тысяч, которых ничего не объединяет, кроме формальной принадлежности к созданному для удобства ЦИК округу. При этом в разных странах украинцы проголосовали по-разному. Но здесь, опять же, нет никакой закономерности – есть только факт, что на разных участках сложилась разная ситуация.

Что касается трех областей на западе страны, то здесь больше удивляет не сам результат, а то, что на протяжении всей избирательной кампании статистика показывала, что к ним должен присоединиться и Киев. В столице Украины Порошенко был самым популярным политиком на протяжении всей избирательной кампании – ввиду большой концентрации людей, работающих во власти и представляющих власть.

Что же касается трех областей Западной Украины, то там сработал не до конца исполненный замысел президентских политтехнологов – сконцентрировать вокруг Порошенко электорат, для которого ценностно важны понятия веры, языка и армии. Это удалось сделать в Западной Украине, где такие ценности являются частью семейного воспитания и бытовой культуры.

Но не стоит забывать, что вся Западная Украина – в два раза больше, чем эти три области. То есть, в стране из-за выборов не произошло никакого регионального раскола: Зеленский даже в тех областях, где не является лидером президентской гонки, уверенно занимает второе место.

То есть, национального раскола в стране не произошло и уже сегодня можно говорить, что Зеленский является национальным лидером, а не выдвиженцем Восточной Украины.

- Как вы оцениваете шансы кандидатов во втором туре? За счет кого будут добирать голоса Зеленский и Порошенко?

- Если бы у меня были точные ответы на эти вопросы, я бы, наверное, получил огромные деньги от кого-нибудь из этих кандидатов (смеется).

Социологи показывают, например, что избиратели Тимошенко преимущественно склонны проголосовать за Зеленского. То же самое можно сказать про электорат Гриценко.

Здесь все в большей степени будет зависеть от того, какую стратегию политического поведения, какие мессиджи и форму мобилизации электората предпримут штабы Порошенко и Зеленского.

Мне кажется, что, учитывая впечатляющий разрыв, у Зеленского ситуация гораздо предпочтительнее. Порошенко же будет гораздо сложнее. Собственно говоря, ему для победы на выборах ему нужно дополнительно набрать как минимум в два раза больше голосов, чем он имеет по результатам первого тура.

У Зеленского задача гораздо проще, но это не значит, что для него все произойдет автоматически.

Во втором туре мы будем видеть очень острую борьбу и очень серьезное противостояние между штабами.

- Почему, несмотря на пятилетнюю агрессию со стороны РФ, пророссийские кандидаты Бойко и Вилкул вместе набрали почти 15% голосов?

- Еще десять лет назад в Украине пророссийские кандидаты и их избиратели составляли около 40% электората. Существует определенная инерционность мышления, помноженная на желание России влиять на ситуацию в Украине, в том числе укрепляя своих кандидатов медийно и финансово.

Тем не менее, тенденция совершенно очевидна: на протяжении достаточно короткого исторического времени пророссийские веяния в украинской политике радикально сократились. Мы видим, что пророссийские политики суммарно не набрали даже 15% голосов. Это говорит о том, что в последние годы пророссийский вектор нашей политики сократился в разы. И будет сокращаться в дальнейшем.

Мне, как гражданину Украины, обидно видеть такой уровень поддержки у Бойко и Вилкула, но как профессионал я совершенно спокоен.

- Вы сказали, что избиратели голосовали за Зеленского именно потому, что до этого он не участвовал в политике. Закономерен тогда вопрос – чего можно ждать от такого кандидата, если он станет президентом страны?

- Я думаю, что приход к власти Зеленского, не имеющего большого политического опыта, будет иметь одно легко прогнозируемое последствие: ослабление института президентства.

Я не вижу в этом никакой драмы. Украина – это парламентско-президентская республика, и существующая на сегодня законодательная система не совсем соответствует традиционным представлениям о балансе полномочий внутри парламентско-президентских республик.

Поэтому, если исходить из субъективного фактора прихода к власти менее опытного президента, может произойти перераспределение полномочий в пользу парламента. И ограничение полномочий главы исполнительной власти, от чего Украина по-моему только выиграет.

Сам процесс, конечно, может сопровождаться определенными политическими кризисами, но в целом от этого выиграет украинская демократия. В этом нет ничего плохого. По крайней мере, со стороны альтернативного кандидата я не вижу никаких предпосылок к узурпации власти. Агрессивное политическое поведение Зеленский не демонстрирует.

В то же время президент Порошенко показал себя более авторитарным человеком, склонным у выстраиванию прямых и непрямых форм дополнительного контроля в интересах своей власти.

Поэтому, я думаю, сейчас происходит поиск дальнейших форм и методов демократического правления в Украине и выстраивание системы сдержек и противовесов – таких, которые существуют в развитых демократиях – а не баланс в сторону авторитарной, единоличной власти.

И это, по-моему, очень здоровая реакция. Казалось бы, украинцы переживают войну и должны желать твердой руки. Но нет: они верят в свои силы и в то, что они должны решать больше.

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