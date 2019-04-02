Почему Лукашенко реабилитировал уволенных чиновников? 2.04.2019, 8:16

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Государственный «цирк» возмущает белорусов.

Не успели чиновники опомниться от разноса в коровнике, как их отправили на новые должности, сообщает «Белсат».

Вчера Леонид Заяц стал председателем Могилевского облисполкома. Михаил Русый – помощником президента и инспектором по Могилевской области. Почему Лукашенко реабилитировал уволенных министров?

Еще в прошлый вторник, посещая хозяйство «Слиж», что на Шкловщине, Лукашенко не экономил суровых и даже не особенно цензурных слов:

«Всех под нож. Всех до единого. Леонид Васильевич, уголовное дело возбудить согласно со всей строгостью закона. Ко мне не обращайся, виноват – сразу в Следственный изолятор».

Не успели пойти под нож, как уже воскресли. Так, бывший министр сельского хозяйства Леонид Заяц стал председателем Могилевского облисполкома. А бывший вице-премьер Михаил Русый – помощником Лукашенко, инспектором по той же Могилевской области.

«Вы как граждане Беларуси мой приказ должны выполнить. Используйте любые законные методы, любое законное средство, чтобы навести там порядок и доказать, что вы технологичные и настоящие мужики», – со сжатым кулаком заявил вчера Лукашенко.

Новость хоть и напоминает первоапрельскую шутку, является традиционным элементом управления кадрами в государственном аппарате.

«Понятно, что с треском он их уволил, сейчас с почетом назначил на новые должности. Кстати, ничем не хуже. Лучше быть губернатором области, иметь прибыль и всеми управлять, чем никому не нужным сидеть в правительстве», – говорит бывший «депутат» «палаты представителей» Сергей Скребец.

Как относятся к таким постановлениям главы Беларуси, журналисты спросили тех, на чьи налоги содержатся чиновники. Жители Минска:

«За 20 лет у него ничего не изменилось, он таким образом ведет себя достаточно давно».

«Это театр, знаете, как режиссер, их снял потом их же ведь и поставил».

«Вокруг него только люди, которым он доверяет».

«Убирать всех надо, как мне кажется. А с коровами – это цирк такой, что…»

«Много сказать можно, но не на камеру».

«Выбирает тех, с кем ему лучше».

Лучше, но отнюдь не для отечественного сельского хозяйства и экономики, отмечает бывший «депутат» «палаты представителей» Сергей Скребец:

«Должны прийти новые люди с новым мышлением. Те, которые не боятся ни принимать решений, ни отвечать. У нас таких ни в правительстве, ни в администрации Лукашенко нет».

А пока эта ситуация не изменится, эффективности ждать не приходится.