«Зеленский представляет новое поколение» 2.04.2019, 8:25

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Эксперт – о результатах президентских выборов в Украине.

В Украине прошел первый тур президентских выборов. Как и ожидали социологи, ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов. Во второй тур, который состоится 21 апреля, прошли актер и шоумен Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко. Явка оказалась высокой даже для Украины и составила 63%, хотя на некоторых территориях, находящихся под контролем сепаратистов, голосование провести не удалось.

О феномене Владимира Зеленского — кандидата без опыта, который смог обойти всех конкурентов — и о том, какой будет предвыборная кампания второго тура, где действующий глава государства встретится с актером, который сыграл президента страны в сериале, журналисты rfi.fr поговорили с политологом, старшим научным сотрудником международного центра имени Вудро Вильсона Михаилом Минаковым.

- На выборах в Украине была зафиксирована достаточно высокая явка — более 63 процентов, хотя на территориях, подконтрольных сепаратистам, проголосовать смогли далеко не все. О чем говорит такая высокая активность украинцев?

- Наши социологические опросы, — я имею в виду, украинские, — показывали, что мотивация людей прийти на выборы растет.

Здесь был определенный парадокс: с одной стороны, большинство говорили о том, что не доверяют правительству. Только 15% населения верили, что выборы будут честными. Доверяют правительству же, по данным Gallup Poll, около 9%. По данным украинских опросов, 9% доверяли только парламенту, 14% — президенту. Так или иначе это недоверие почему-то мотивировало людей пойти и принять участие в выборах, высказать все, что они думают о правительстве и политике последних лет.

Верят ли украинцы самим выборам? Ведь и наблюдатели, и кандидат от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко говорили о нарушениях.

О нарушениях сообщают и те, кто наблюдал за выборами, например, организация «Опора», достойная доверия. Но та информация, которая есть сейчас, говорит, что нарушения были не настолько велики, чтобы сильно исказить мнение избирателей. Поэтому даже если один процент «гуляет», то пока что явно и Порошенко, и Зеленский — финалисты, которые будут бороться во втором туре за президентский пост.

- Как бы вы прокомментировали победу Зеленского в первом туре выборов с таким отрывом? Конечно, она не была неожиданностью для социологов, но само появление такого кандидата на выборах вызывает много вопросов.

- Знаете, здесь целый ряд разных факторов сыграл в пользу Владимира Зеленского. Прежде всего, это его идеологическая невнятность. Он — пустая форма, в которую население вкладывает свои надежды, обиды. И чем менее он внятен, тем больше таких людей.

Фактически Зеленский — это выбор населения, которое не видит ни одного политического лидера, который был бы способен представлять их интересы в правительстве. Кроме того, если мы посмотрим на избирателей Зеленского, там в равной степени присутствует и украиноязычное, и русскоязычное население, поскольку он невнятен относительно культурной политики, языковой политики.

Обе стороны готовы его поддерживать, он — консенсусная фигура. Если мы посмотрим на электоральную карту Украины, то Зеленский разрушил старый электоральный разрыв на запад и восток. Это кандидат, который побеждает почти во всех областях.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Кроме того, Зеленский представляет собой новое поколение. Это новое поколение, уже «пост-майданное», оно не готово принимать пару «Порошенко-Тимошенко» как важную для них. Для них это фактически фигуры одного ряда. Поэтому молодежь, которая вошла сейчас в общество и пытается найти себя в новой реальности, показала, что Зеленский — это их кандидат. Эта молодежь в возрасте 20–35 лет выросла с Зеленским. Они становились гражданами вместе с Зеленским. Его шоу, его политическая сатира была крайне важна для понимания этим поколением того, что такое украинская политика. Поэтому он им близок.

- Можно ли назвать голосование в первом туре протестным?

- Тут большая доля и протестного голосования, и голосования поколенческого. И это совпадение вынесло его вперед.

- Для Петра Порошенко эта кампания и его сравнительно невысокий результат — победа или провал, который с трудом позволит ему соревноваться во втором туре?

- Это не конец для Порошенко, а лишь возможность усилить свою кампанию. Вчера он очень ярко начал, обозначил, где и как он будет бить по Зеленскому, и также обозначил свои сильные и слабые стороны.

Из 16%, которые проголосовали за Петра Порошенко, 10% — это те, кто всегда голосует за президента (после обработки 90% голосов Петр Порошенко набирал 15,99% голосов — RFI). В Украине есть эта константа, только Виктор Ющенко умудрился ее сократить. Остальные всегда получали эти проценты — это бюрократы, часть интеллигенции. Его личный счет — 6%, что совсем мало.

Когда-то Порошенко, как вы помните, набрал 54% в первом туре, и сойти с 54 до 16 — это, конечно, не очень хороший результат. Но для него выйти во второй тур — это уже успех. Еще полтора месяца назад это казалось невозможным. Ему удалось перебить Тимошенко: часть голосов у нее оттянули кандидаты «технические», часть она потеряла из-за своей пассивности. Но так или иначе, Порошенко и Тимошенко до последнего дня шли «голова к голове», и кто из них выигрывал, было тяжело предсказать.

- Как, на ваш взгляд, во втором туре оба кандидата будут разыгрывать карту Донбасса и вообще отношений с Россией? Петр Порошенко известен свой традиционно жесткой позицией по отношению к Москве, Владимир Зеленский ведет себя мягче. Придется ли ему ужесточать свою риторику?

- Для Зеленского сейчас будет очень сложный период. Если раньше, в первом туре, он мог избегать определенностей, то сейчас ему придется более точно говорить, за что он. И это будет бить по его электорату, отбрасывать от него людей. Порошенко будет пытаться загнать Зеленского в такие рамки, где он должен будет сказать: он за членство в НАТО или против, за членство в ЕС или против, за продажу земли или против… Это все те реформы, которые разделяют украинское население.

Естественно, украинское население делится и по вопросу достижения мира. Большинство хочет мира, но разной ценой. Кто-то ценой победы, кто-то — ценой договоренности с Россией. Зеленскому придется объясниться, как он видит решение этого вопроса.

Порошенко тоже заявил, что выступает за достижение «холодного мира» с Россией. Так что и тут идет своя игра. Порошенко на ходу меняет программу. От «Армии, Языка и Веры» (предвыборный лозунг кампании Порошенко — RFI) он начинает позиционировать себя демократом. Вчера он призвал все демократические силы объединиться вокруг него, хотя фактически Порошенко — главный антидемократический кандидат.

- Идет очень напряженная кампания, и разрыв, вероятно, будет минимальным. Получится ли одному из кандидатов выйти из нее легитимным при столь скромных результатах в первом туре? Будет ли победитель обладать реальной поддержкой населения?

- Тут мы должны только говорить о надеждах. Да, у меня есть надежда на то, что новый руководитель страны будет легитимным. Мы уже четко знаем в Украине, что если не работает демократический институт по ротации элит, то в дело пускаются институты недемократические. В Украине есть предпосылки и для такого. Поэтому я очень надеюсь на мудрость всех участников выборов, в то, что они останутся в рамках закона. В то, что выбор будет предоставлен украинскому народу.