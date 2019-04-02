Гомельчане поднялись на защиту «легких» города от чиновников 2.04.2019, 8:47

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Застройка зеленой зоны возмутила горожан.

Известия о застройке зеленых городских зон никогда не приветствовались жителями. Однако и активных борцов за сохранение природы – обычно не так много, сообщает «Белсат».

Несколько десятков гомельчан выступили против застройки дикого ландшафта в районе Дворца легкой атлетики. Пытаясь достучаться до горисполкома, послали коллективное обращение.

«Людям отдыхать где-то надо. Они же не будут в квартирах отдыхать. Поэтому идем на озеро с детьми», - говорит жительница Гомеля.

Это место не зря называют «зеленкой» - легкими центральной части Гомеля. Валерий Слепухин, координатор инициативной группы, рассказывает:

«Центр города имеет «легкие» - зеленую территорию, которая поглощает весь смог. Все выбросы СО2, можно сказать, оседают здесь. Здесь болото, которое дополнительно вырабатывает кислород и съедает углекислый газ».