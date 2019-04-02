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Столтенберг: НАТО усилит присутствие в Черном море

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  • 2.04.2019, 8:52
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Йенс Столтенберг
Фото: Reuters

Альянс меняет расстановку сил в регионе.

НАТО планирует усилить присутствие в Черном море. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг 1 апреля на пресс-конференции в Брюсселе, сообщила пресс-служба Альянса.

"НАТО обеспокоен агрессивным поведением России, в том числе ее продолжающимися действиями против Украины, а также захватом украинских моряков и кораблей у Азовского моря. НАТО уже наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами в регионе", – сказал Столтенберг.

По его словам, на встрече министров иностранных дел стран Альянса в Вашингтоне 3–4 апреля может быть принято решение об усилении учений украинской и грузинской береговой охраны и военно-морских сил. Также он отметил, что корабли НАТО будут заходить в порты Черного моря.

13 декабря 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что НАТО продолжит усиливать свои позиции в регионе Черного моря.

В январе 2019 года США направили в Черное море десантный корабль USS Fort McHenry для поддержания безопасности в регионе, а затем в акваторию вошел американский ракетный эсминец USS Donald Cook.

1 апреля в порт Одессы вошли два корабля НАТО – испанский фрегат F81 "Санта-Мария" и канадский FHH333 "Торонто".


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