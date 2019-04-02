В Гродненской области взбунтовались строители 31 2.04.2019, 8:59

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Фото: tut.by

Сотни людей могут остаться без работы.

В начале марта 135 работников Щучинской МПМК-166 узнали, что их организацию будут ликвидировать. Люди с таким решением Гродненского облисполкома не согласились. Несмотря на то, что у организации огромные долги по счетам (аж 3,6 миллионов рублей!), сотрудники уверены — предприятие еще можно спасти. Они же готовы работать и в выходные, и в праздники — лишь бы была работа, сообщает tut.by.

К ликвидации Щучинская МПМК-166 (межколхозная передвижная механизированная колонна - так по старинке называют строительные организации в районах) шла медленно, но верно: долги, как снежный ком, накапливались на счетах, работы для строителей становилось все меньше, а молодой и инициативный директор, хоть и пытался найти для предприятия новые заказы, существенно исправить ситуацию не мог. В итоге в начале марта Гродненский облисполком решил дочернее предприятие «Гроднооблсельстроя» ликвидировать. На днях в контору уже приезжал специалист по ликвидации. Ничего хорошего людям не сказал. Предупредил, что организация в ближайшее время перейдет на трехдневку. Люди возмутились и собрались около предприятия, чтобы обсудить ситуацию. А заодно встретились с представителями местной власти и профсоюзов.

Нет работы, нет денег, а долги — есть

Сейчас в Щучинской МПМК-166 трудится 135 человек.

— Еще в 2009 году у нас работало около 800 человек, — говорит одна из сотрудниц. — Мы очень хотим сохранить нашу организацию и верим в то, что МПМК еще можно спасти.

Женщина указывает на мехдвор — там стоят грузовики, тракторы, автобусы. Только часть техники надо все-таки отремонтировать, а часть и вовсе сдать в утиль. Кажется, тот момент, когда предприятие было способно само себе помочь, уже давно упущен — сейчас строителям нужна помощь извне.

— Понимаете, у нас какой-то замкнутый круг. Нам не дают работать — из-за задолженности мы не можем участвовать в тендерах, а значит, у нас нет объектов, которые мы могли бы строить. Нет объектов — нет заработка, нет заработка — копятся долги. И так по кругу, — говорят работники предприятия.

— Были времена, когда мы работали по две смены, а сейчас нам предлагают перейти на трехдневку, — говорит бригадир Виктор Савашинский — и со знанием дела перечисляет факторы, которые привели к такой плачевной ситуации на предприятии. — Все началось в 2014 году. Тогда стала образовываться задолженность перед нами сельхозпредприятий района. Сейчас она более миллиона рублей! У нас много времени не было тех объемов производства, которые помогли бы предприятию оставаться на плаву, но районные власти и «Гроднооблсельстрой» (а мы — их дочернее предприятие) оставались к нашим проблемам равнодушными. Все заказы уходили к ПМК-167, которая тоже работает в регионе, нам оставались лишь крохи.

— Мы прекрасно понимаем, что в нашем районе аж две строительные организации — и всем может не хватить. Но в Гродненской области в пяти районах их нет вообще! Мы готовы выезжать в другие города, чтобы выполнять все виды строительно-монтажных работ. Для этого у нас есть квалифицированные кадры, опыт работы, строительная техника и автотранспорт, — говорит еще один работник предприятия Виктор Гарбино.

Люди уверены, что после ликвидации предприятия они останутся без работы, ведь многие работники МПМК — предпенсионного возраста.

— Я ради интереса ходил устраиваться на работу, но когда узнают, что мне 59 лет, сразу говорят — вы нам не подходите. А чего не подхожу-то? Опытный, здоровый мужик! Конечно, молодежь сможет как-то устроиться. Очень много наших бывших работников уехало за границу. А куда нам идти, «старикам»? — говорит один из строителей.

«Наверху говорят, что строительную отрасль надо поднимать, но происходит все наоборот»

Люди говорят, что не верят обещаниям местных властей предоставить им работу, соответствующую квалификации, а еще опасаются, что останутся без жилья: многие работники живут в общежитиях, находящихся на балансе организации.

— Все имущество организации при ликвидации распродадут за бесценок, а ведь производственная база создавалась несколько десятилетий. Мы готовы работать и в выходные, и в праздничные дни. Когда были объекты, мы получали и по 500, и по 800 рублей. Сейчас — 300−500, но всем зарплату, несмотря на тяжелое положение, выплачивают. Да и мы как-то пытаемся заработать. В 2016 году выполнили строительно-монтажных работ на 1 миллион 236 тысяч рублей, в 2017 году — на 1 миллион 588 тысяч, а в 2018 году на 1 миллион 700 тысяч, — это выступают представители бухгалтерии предприятия. — Сейчас предприятие работает в убыток. Так, в январе 2019 года минус составил 39 тысяч рублей, а за год — 246 тысяч рублей. Есть задолженность у организации и перед фондом социальной защиты — около 147 тысяч рублей. Почти 400 тысяч рублей предприятие должно отдать в бюджет. Но сейчас у нас таких денег нет. Общий минус — 3,6 миллиона рублей.

Строители говорят, что в отчаянии написали письмо Лукашенко — его подписало более 100 человек. Обозначили проблему, ждут на днях ответ из администрации.

— Там, наверху, все время говорят, что строительную отрасль надо поднимать, но у нас почему-то происходит все наоборот, — говорят строители.

Люди еще долго рассказывают о своих проблемах, показывают строительную технику, контору, кабинеты, грамоты и благодарственные письма.

Местные власти обещают всех трудоустроить

Районные власти о проблемном предприятии знают и уверяют, что готовы помочь каждому работнику в индивидуальном порядке.

— Сейчас главная задача для районных властей — трудоустроить всех работников МПМК-166. Создана специальная комиссия, которая и будет заниматься вопросами трудоустройства. В районе есть 460 вакансий. Да, не все — строительные специальности. Но ни один человек не останется без внимания. Тем более, еще до момента ликвидации мы проводили собрание с трудовым коллективом. Тогда людям было предложена работа в МПМК-167, но по непонятной причине работники отказалась. Ситуация неординарная, ведь в МПМК-166 средняя зарплата по итогам года — 467 рублей. А в соседней МПМК-167 — 785 рублей, — комментирует ситуацию заместитель председателя Щучинского райисполкома Алексей Садовский.

В специально созданную в Щучинском районе комиссию также входят и представители профсоюзов. Говорят, людей в беде не бросят и будут тщательно следить за тем, чтобы все происходило в рамках закона.

Заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов Андрей Кардаш говорит, что в сложившейся ситуации главное — не допустить нарушения прав работников, ведь процедура увольнения в связи с ликвидацией очень сложная.

— Представитель нанимателя должен не позднее, чем за три месяца, известить органы власти и профсоюз, о возможном массовом увольнении сотрудников. Кроме этого, не меньше, чем за два месяца, люди должны быть предупреждены о предстоящем увольнении. Есть соглашение, по которому один день в неделю работнику (члену профсоюза) выделяется для поиска работы. При этом сохраняется заработная плата. В случае увольнения в связи с ликвидацией предприятия работникам положено выходное пособие в размере трех среднемесячных заработных плат. И наша задача — не допустить так называемого скрытого сокращения, когда вместо положенной компенсации человека просто увольняют. Если со стороны нанимателя или ликвидатора в сторону работников будут допущены неправомерные действия, то мы готовы представлять интересы трудящихся в суде.

Андрей Кардаш добавляет, что щучинских строителей также готовы взять на работу и в Гродно — с предоставлением арендного жилья или общежитий.

Своим видением ситуации поделился и генеральный директор Гродненского областного строительного унитарного предприятия «Гроднооблсельстрой» Евгений Коховец:

— За последние 5 месяцев работы улучшения ситуации на предприятии не произошло. Как снежный ком, нарастали долги по налогам, заработной плате, арестованы счета. Другие варианты, кроме ликвидации, очень сложны. Ликвидация предприятия — это вынужденная инициатива. Долги образованы в основном задолженностью хозяйств агропромышленного комплекса — они не рассчитывались с нами, мы имеем такие же долги перед своими поставщиками и налоговой, более того, идут судебные процессы, что еще больше увеличивает наши задолженности. Что касается тендеров, в которых могла бы участвовать МПМК-166, то здесь нужно быть лучшим по разным критериям. И нашей строительной организации трудно конкурировать с другими предприятиями отрасли: есть вопросы к качеству работы. Что касается общежития то оно после ликвидации предприятия будет передано на баланс местного ЖКХ. Люди там останутся жить. Вопросы о судьбе помещений и техники решает ликвидатор. После продажи имущества, он будет рассчитываться по всем долгам.