Антон Геращенко: Военные, которые не будут исполнять приказы президента Зеленского, подлежат трибуналу 7 2.04.2019, 9:18

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Антон Геращенко

Армия Украины должна выполнять присягу независимо от результатов выборов.

В случае победы на выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского армия должна будет выполнять присягу и подчиняться новому главе государства, заявил 1 апреля нардеп от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью каналу PolitekA, сообщает gordonua.com.

"Тот военнослужащий, тот офицер, который заявит, что не будет исполнять приказы президента Зеленского, подлежит немедленной передаче военному трибуналу. Потому что офицеры, солдаты приносят присягу не Петру Порошенко, а присягу на верность народу Украины. По Конституции, по закону, тот, кто наберет хотя бы на один голос больше, тот и будет президентом. И все, кто верен присяге, должен оставаться ей верен", – подчеркнул он.

Нардеп добавил, что войсками управляет не президент Украины, а начальник Генерального штаба, которого может поменять президент. Геращенко отметил, что в случае прихода к власти Зеленский может оставить нынешнего главу Генштаба Виктора Муженко.

"Если оставит, значит, он берет все те ошибки и просчеты, начиная от до сих пор неудовлетворительного снабжения наших войск, заканчивая безнаказанными взрывами четырех огромных военных складов. То он возьмет эту ответственность на себя. Если он решит сменить Муженко, он должен найти кандидата, который будет уважаем войсками, является профессиональным военным и не имеет шлейфа коррупции, бесхозяйственности и глупости. Это полномочия президента Зеленского, если он им станет", – подытожил Геращенко.

31 марта в Украине прошли очередные президентские выборы. В них приняли участие 39 кандидатов. "Народный фронт" не выдвигал своего кандидата в президенты. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 62,8%.

По информации "Национального экзит-полла 2019", который проводили Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, во второй тур президентских выборов выходят Зеленский (30,6%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (17,8%).

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 96% электронных протоколов голосования на выборах президента. Лидирует Зеленский – 30,22% голосов, Вторым идет Порошенко – 15,94%.

Как заявила 1 апреля глава ЦИК Татьяна Слипачук, в Украине, очевидно, состоится второй тур президентских выборов. Голосование во втором туре запланировано на 21 апреля.