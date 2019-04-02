Зайцев о Марадоне: Как говорится, «я прыйшоў, цябе няма» 1 2.04.2019, 9:25

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Есть ли шанс, что футболист вернется в Брест?

Руководитель брестского "Динамо" Александр Зайцев в эксклюзивном интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу рассказал о недосягаемом величии Диего Марадоны.

- На открытии сезона также был представлен мотоцикл для Марадоны. Сейчас каким-то образом поддерживается контакт с Диего?

- Да, время от времени. На празднике должен был состояться телемост. Мы связывались с Диего, согласовали сценарий. Но как всегда, что-то случилось. Он пропал с радаров.

- Есть ли шанс, что мы снова увидим Марадону в Беларуси?

- Здесь бесполезно что-то планировать. Мы в этом не одиноки. Наши китайские партнеры тоже делились опытом: договорились, а Диего нет. Как говорится, "я прыйшоў, цябе няма". Как нас учил Лао-цзы, великий квадрат не имеет углов. Вот все, что могу сказать про Марадону. Читал на форумах, что раз он так себя ведет, надо мотоцикл оставить в Бресте. Мне эта идея понравилась. Может, людям дадим покататься.