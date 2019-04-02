Британец продает роскошный особняк за 59 евро 5 2.04.2019, 9:30

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Трехэтажный дом расположен рядом с национальным парком.

Британский бизнесмен Джейми Эббот решил продать трехэтажный особняк за 59 евро. После безуспешных попыток продать свою итальянскую виллу решил разыграть ее в лотерею. Об этом британец сообщил на своей странице в Facebook, пишет segodnya.ua.

Трехэтажный дом расположен в Карапелле-Кальвизио рядом с национальным парком Гран-Сассо в Абруццо. Особняк оформлен в старинном стиле: в нем три спальни, две ванные комнаты и терраса в саду. Рыночная стоимость дома 250 тысяч евро, но его можно получить, купив лотерейный билет за 59 евро. Кроме этого, победителя также ждет оплаченный перелет из любой точки Европы.

Все нотариальные расходы Эббот возьмет на себя. Второй победитель получит 11 770 евро, а еще пятеро – корзину с едой и вином из Абруццо. Всего британец создал 6 тысяч билетов, и их все уже раскупили. Жеребьевка состоится в конце октября.