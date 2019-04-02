На что сделают ставку Зеленский и Порошенко? 2 Владимир Фесенко, «Новое время»

2.04.2019, 9:45

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КОЛЛАЖ: РБК-УКРАИНА

Протестное голосование во втором туре выборов президента Украины станет еще сильнее.

Меня не удивляют предварительные цифры первого тура. Результаты экзит-полов и ЦИК почти один в один совпадают с социологическими опросами, в частности КМИС, которые были опубликованы еще за неделю до выборов.

Это ожидаемые результаты. Просто некоторые не верил в них, говоря про «дутый» рейтинг Зеленского. И все подтвердилось. Почему так получилось?

Прежде всего надо понимать, что это было, несомненно, протестное голосование. И против Порошенко, и против тех политических элит, которые доминировали в украинской политике последние 25 лет. И не только против элит, связанных с Майданом, но и против его противников. Потому что обратите внимание, что Зеленского поддержали и бывшие избиратели Партии регионов в Харькове и Одессе. То есть на Востоке и Юге, что является очень показательным.

А еще это запрос на обновление, кардинальные политические изменения. И это шанс, кстати. Другое дело, кто и как им воспользуется. Сможет ли удовлетворить эти огромные ожидания сам Зеленский? Это для него потенциальная мина замедленного действия. Риск, особенно на парламентских выборах, если он станет президентом. Ведь украинцы быстро разочаровываются.

Почему Запад оказался менее активным? Существуют различные версии, требующие тщательного анализа. Но можно все же предположить, что сработала огромная трудовая миграция. По некоторым оценкам, в отдельных населенных пунктах Западной Украины отсутствует треть людей. И это не могло не повлиять на явку. К тому же, часть избирателей на Востоке так и не нашла своего кандидата — это тоже могло работать. Хотя я скорее сторонник версии с миграцией. И это сработало не в пользу Порошенко.

Во втором туре одержать победу действующему президенту будет очень трудно. Ведь там еще больше преобладает протестная мотивация. И Зеленскому достаточно будет просто ее усилить — превратить второй тур в референдум против Порошенко. Потому что по данным опросов — а они подтвердили свою реалистичность — абсолютное большинство оппозиционно настроенных избирателей проголосуют за Зеленского.

И возраст уже не имеет разницы. Даже в первом туре много пожилых людей голосовали за Зеленского. То, что только молодежь за него — уже опровергнутый миф. Поэтому мой прогноз таков: если явка будет выше 50-55%, то есть ниже чем в первом туре, то выигрывает Зеленский. Если явка будет меньше 50%, то у Порошенко есть шанс, хоть победа и не гарантирована. Именно явка будет решающим фактором.

И я думаю, что ставка Порошенко будет на то, чтобы убивать явку сторонников оппозиции и Зеленского в частности. Будет игра на страшилках и контрасте — поддержи страну, государство и так далее. Безусловно, ключевым моментом, на который очень надеется Порошенко, станут дебаты.

Таким образом его команда очень хочет показать, что вот есть опытный, компетентный президент, который достиг многих успехов, и есть человек слабый, некомпетентный и не готовый к президентству. Опять же попытаются сыграть на контрасте. Но сработает ли это?

Есть известный исторический пример 2004 года. Тогда все думали, что Ющенко полностью выигрывает дебаты у Януковича. Но что случилось? Ничья. Потому что Януковичу выбрали правильную тактику и он был хорошо подготовлен.

Поэтому вопреки призыву Зеленского, именно ему надо не расслабляться. Если он хорошо подготовится, будет соблюдать наступательную тактику и парировать как в истории с «марионеткой Коломойского», на что он дал хороший ответ: «Давайте выясним, кто чья марионетка. Вы в Свинарчука или наоборот?», То еще вопрос, кто выиграет эти дебаты.

И если и Зеленский откажется от участия, то для его сторонников и большинства тех, кто против Порошенко, тема дебатов будет не принципиальной. Я не имею в виду, что избиратели уже сделали свой выбор. Для многих сложное решение еще впереди.

Избиратели будут определяться. А что касается самих кандидатов, то большинство из них не будут прямо кого-то поддерживать. Гриценко, к примеру, может быть против как Зеленского, так и Порошенко. На самом деле для многих оппозиционных лидеров победа Зеленского будет более выгодной, потому что тогда у них появится шанс, в частности у Тимошенко, взять реванш на парламентских выборах.

Это сейчас она играет на слабостях Порошенко, а если Зеленский станет президентом — и не очень сильным, ведь у него будет куча проблем, то Тимошенко уже будет играть на его слабостях. И пользоваться его неизбежным падением популярности. А для нее это уже шанс — и не только отомстить Порошенко, но и на будущее. Поэтому здесь совершенно логично, что она поддержит Зеленского. Но поддержит призывами голосовать против Порошенко.

Владимир Фесенко, «Новое время»