Финансовая удавка на шее диктатора сжимается.

Помните, как Лукашенко недавно российские власти критиковал за высокие проценты по кредитам? Не прошло и месяца, как стало известно о новом займе. Кредитор все тот же - Россия. Но радоваться белорусским властям не приходится. Лукашенко просил миллиард долларов, а получит не более $600 миллионов - ровно столько, чтобы хватило рассчитаться по процентам предыдущих кредитов. И не центом больше.

Также вчера стало известно, что Беларусь прекращает сертификацию плодоовощной продукции из третьих стран для реэкспорта в Россию. Проще говоря, контрабанды "санкционки" станет меньше.

Совпадение, наверное? Или итог работы "подающего надежды бухгалтера"? В любом случае, финансовая удавка на шее Лукашенко сжимается пусть медленно, но уверенно.

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