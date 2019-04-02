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Совпадение?

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  • Телеграм-канал «Баста»
  • 2.04.2019, 9:49
  • 5,851

Финансовая удавка на шее диктатора сжимается.

Помните, как Лукашенко недавно российские власти критиковал за высокие проценты по кредитам? Не прошло и месяца, как стало известно о новом займе. Кредитор все тот же - Россия. Но радоваться белорусским властям не приходится. Лукашенко просил миллиард долларов, а получит не более $600 миллионов - ровно столько, чтобы хватило рассчитаться по процентам предыдущих кредитов. И не центом больше.

Также вчера стало известно, что Беларусь прекращает сертификацию плодоовощной продукции из третьих стран для реэкспорта в Россию. Проще говоря, контрабанды "санкционки" станет меньше.

Совпадение, наверное? Или итог работы "подающего надежды бухгалтера"? В любом случае, финансовая удавка на шее Лукашенко сжимается пусть медленно, но уверенно.

Телеграм-канал «Баста»


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