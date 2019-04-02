«Шоковая терапия» Саудовской Аравии подбросила цены на нефть до максимума 2.04.2019, 9:55

2,117

Рынок нефти «очнулся» после продолжавшейся почти два месяца спячки.

На фоне резкого сокращения поставок из Саудовской Аравии цена сорта Brent в понедельник обновила максимальные значения с середины ноября, пишет finanz.ru.

Контракты с поставкой в мае к 20.09 мск подорожали на 2,04% и впервые почти за 5 месяцев приблизились на расстояние одного доллара до отметки 70 за баррель.

Фьючерсы на WTI в Нью-Йорке прибавили еще на 2,21%, до 61,84 доллара за бочку, продлив рекордную за месяц 4-дневную серию повышений, по итогам которой выросли на 3,7%.

«Шоковую терапию» для рынка организует Саудовская Аравия, пишут аналитики HFI Research: в апреле королевство планирует еще на 10% сократить поставки сырья на экспорт.

Предварительный план по отгрузке на апрель, составленный по данным Kpler и EnergyIntel, составляет лишь 6,5 млн баррелей в день. Это на 600 тысяч баррелей меньше, чем в марте и феврале, а почти на 2 млн баррелей ниже, чем в ноябре.

Саудовский экспорт в апреле будет рекордно низким как минимум с 2015 года. Перекрытие этих поставок может обернуться «шоком», поскольку совпадает по времени с окончанием сезона ремонтных работ на НПЗ, после которого традиционного возрастает спрос, отмечают в HFI Research.

Помимо этого, продолжает падать добыча в Венесуэле, где к экономическому кризису добавились хронические блэкауты, из-за которых в марте дважды останавливался крупнейший экспортный порт.

По итогам марта страны ОПЕК сократили добычу на 280 тысяч баррелей в сутки, до 30,4 млн - минимума с 2015 года, подсчитал Reuters на основе данных по танкерным перевозкам.