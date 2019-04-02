Мать погибшего солдата написала жесткое письмо Лукашенко 2.04.2019, 9:59

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Фото: svaboda.org

Ольга Орлова решила написать то, что думает.

Военнослужащего срочной службы Александра Орлова нашли повешенным 5 сентября. На его шее были две стангуляционные борозды. Родные солдата сразу заявили, что не согласны с версией о суициде.

Проверка по факту смерти военнослужащего закончилась только в конце февраля. Мать погибшего Ольге сообщили, что в гибели ее сына нет следов криминала. Случай признали суицидом. В начале марта Ольга была в областном управлении Следственного комитета в Гродно, ездила ознакомиться с результатами проверки. Однако в СК женщине запретили делать копии документов. Ольге стало плохо, из Следственного комитета она уехала на машине «скорой», сообщает «Радыё Свабода».

В конце марта родные погибшего солдата неожиданно получили письмо из Генеральной прокуратуры. Там говорится, что гродненский областной СК расследовал смерть Александра Орлова не всесторонне, неполно и необъективно. И сообщается, что 18 марта Генпрокуратура приняла решение направить материалы дела о гибели солдата на дополнительную проверку. Ей будет заниматься Центральный аппарат Следственного комитета.

Мать Александра Орлова Ольга рассказала, что не обращалась в Генпрокуратуру с жалобой на расследование смерти сына. Женщина говорит, что решила сразу написать в администрацию Лукашенко.

«Мне сказали, что нужно текст письма набирать на компьютере. Что так лучше будет, но мне было негде, - говорит Ольга. - Я от руки написала обо всем, на четырех листах. Все своими словами. «Александр Григорьевич, у вас же своих трое сыновей, если бы на месте моего сына был повешен ваш, дело уже было бы закрыто, а убийцы сидели в тюрьме. А если колхозник, то дело можно закрыть и сделать так, что сам виноват», - так и написала. Что думала, так и написала».

Письмо в администрацию Лукашенко Ольга отослала еще до завершения проверки, в начале февраля. Говорит, что боялась негативной реакции следователей, однако решила все же написать. Причиной такого шага женщина называет недоверие к ходу проверки. По словам Ольги, она пока не имела беседы с новым следователем по делу сына. Письмо из Генеральной прокуратуры для нее стало неожиданностью.