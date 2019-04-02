Последнее китайское торможение 7 Василий Головнин, «Новая газета»

2.04.2019, 10:06

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Экономические проблемы в КНР могут ударить по позициям председателя Си Цзиньпина.

Шикарные магазины в центре Токио сейчас практически ежедневно наполняются туристами из Китая, которые частенько таскают за собой огромные чемоданы на колесиках. Они набивают их всевозможными товарами — фирменной одеждой, дорогой косметикой, лекарствами. Универмаги и аптеки обзавелись бойко говорящими по-китайски продавцами, на этом же языке теперь все чаще делаются объявления для покупателей.

Приезжие из КНР создают впечатление, что континентальный гигант непрерывно богатеет — уже никого не удивляет, когда шумно разговаривающая китаянка разом сметает в свой чемодан, скажем, десяток элитных косметических пузырьков ценой где-то по 200 долларов каждый. Это стало приятным подарком для японской розничной торговли, хотя у других представителей национального бизнеса при упоминании о КНР в последнее время все чаще портится настроение.

Производители электронных компонентов, например, сейчас один за другим сокращают свои планы по прибылям на предстоящие двенадцать месяцев, а правительство Японии впервые за последние три года понизило оценку состояния деловой конъюнктуры в стране. Причина одна — теряет обороты экономика огромного Китая, крупнейшего наряду с США торгового партнера Японии. В результате экспорт страны в КНР в январе-феврале, например, болезненно сократился.

В прошлом году объем китайского ВВП, как утверждается, увеличился на 6,6%, хотя официальной статистике Пекина мало кто безоговорочно доверяет. Есть даже эксперты, которые считают, что экономика Китая на самом деле ушла в минус.

Впрочем, даже по официальным данным, темпы роста ВВП страны упали сейчас до самого низкого уровня за последние почти тридцать лет.

В том же январе-феврале прибыли промышленных компаний страны сократились на 14% процентов по сравнению с показателем двух первых месяцев 2018 года, скатившись до отметки в 105,5 миллиардов долларов. Это самое большое падение с 2011 года, когда такую статистику стало регулярно вести информационное агентство «Рейтер».

Эксперты, правда, признают, что столь сильное сокращение в январе-феврале могло быть вызвано неудачным временем, на которое пришлось в нынешнем году затяжное празднование лунного Нового года — важнейшего праздника для китайцев. Однако и другие показатели свидетельствуют, что трудности в экономике страны носят глубокий характер и сильно бьют по уровню потребления нового среднего класса, который должен быть экономическим мотором в КНР.

Приезжающие из Китая знакомые рассказывают, что многие салоны по продаже автомобилей сейчас там непривычно опустели: былой бум в этой отрасли торговли явно прошел. В 2013 году, когда председатель КНР Си Цзиньпин занял свой пост, объем продаж новых легковых машин в Китае подскочил почти на 14% по сравнению с предыдущим годом. Впервые в истории граждане страны купили тогда за год более 20 миллионов автомобилей.

Но через пять лет этот рынок явно заболел: объем продаж новых машин в 2018 году упал почти на 3 процента, сократившись ниже уровня предыдущего года впервые за последние 28 лет. Объем сбыта остается огромным, было куплено более 28 миллионов автомобилей, но тревожная тенденция, как считают эксперты в Токио, налицо. Причина, по их мнению, — сокращение возможностей среднего класса, связанное с отменой некоторых налоговых льгот, падением курсов акций на биржах, где массово пытались зарабатывать китайцы. А сейчас — еще и торговая война с США, которая бьет по многим ключевым отраслям экономики и, соответственно, по доходам.

Схожая ситуация на рынке жилья — китайские города покрыты кварталами пустующих высотных домов, где квартиры, как рассказывают очевидцы, временами уже продают по ценам ниже себестоимости. В городе Сямынь в процветающей провинции Фуцзян, например, совокупная цена нереализованного жилья соответствует сумме объема продаж в этой сфере за 18 месяцев.

Не лучше и в ведущих мегаполисах: в Пекине, по данным китайской печати, в 2018 году площадь проданных квартир сократилась на 9 процентов по сравнению с показателем предыдущего года. В Шанхае — на 4 процента.

Министерство финансов КНР официально признало, что ждет в нынешнем году существенного сокращения поступлений в бюджет. Причины — падение темпов экономического роста, объемов собираемых налогов. По правительственным прикидкам, дефицит госбюджета в 2019 году должен составить около 412 миллиардов долларов.

Тем не менее в нынешнем году Пекин обещает рост экономики на 6–6,5 процента, а проблемы надеется решить за счет сокращения налогов почти на 200 миллиардов долларов, а также испытанного средства — расширения инвестиций в инфраструктуру. Как полагают, эффект от таких мер будет все же ограниченным, а председатель КНР Си Цзиньпин вместо существенных реформ и ослабления ограничений обещает усилить партийное руководство экономикой.

На частных предприятиях, например, повсеместно создают организации Компартии, которые имеют полномочия вмешиваться в принятие решений.

Власти усиливают контроль над всеми сферами жизни, опасаясь, что проблемы в экономике вызовут открытые проявления недовольства населения.

Тем более, что в нынешнем году будет отмечаться 30-летие со времени кровавого подавления студенческих выступлений за демократию на пекинской площади Тяньаньмэнь.

На этом фоне несколько ослабли, как кажется японским наблюдателям, позиции самого Си Цзиньпина, который только год назад добился права находиться на высших постах в стране без ограничения по срокам. Он был провозглашен и «ядром партии», однако в январе подвергся открытой критике со всех сторон на собрании революционеров второго поколения — то есть, детей бывших высокопоставленных боссов КПК первой волны, к которым принадлежит и сам председатель КНР. Его осуждали и за чрезмерные уступки США на торговых переговорах, и за отсутствие реальных перемен в экономике. Высказывались сомнения по поводу обещания нынешнего руководства страны существенно сократить число бедняков в стране. Поддержка Си Цзиньпина в партии уже не выглядит сейчас столь безоговорочной, как год назад, а признаков перемен к лучшему в экономике КНР пока не видно, считают в Токио, где, правда, пока не замечают и уменьшения числа богатых китайцев в самых дорогих магазинах японской столицы.

Василий Головнин, «Новая газета»