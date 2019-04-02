Советник Зеленского заявил, что не видит смысла в дебатах 16 2.04.2019, 10:41

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В то же время он напомнил, что кандидат в президенты готов пойти на этот шаг.

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах между шоуменом и действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом Рябошапка сказал в эфире Громадського.

"Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ", - отметил он.

Он также не видит смысла обсуждать на дебатах с Порошенко членов команды и программу его кандидата.

"Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла", - добавил Рябошапка.

В то же время он напомнил, что Зеленский заявил о готовности провести дебаты.

ЦИК обработала 97,11% протоколов с результатами голосования. Шоумен Владимир Зеленский набирает 30,23% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко - 15,93%, лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13,40%.

Таким образом во второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, выходят Зеленский и Порошенко.