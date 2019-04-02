Бесплатный сыр - только в мышеловке 4 Леонид Невзлин

2.04.2019, 10:24

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Леонид Невзлин

Москва ведет игру с Лукашенко, требуя подчинения своим правилам.

Одна из особенностей мафиозного государства: оно не может существовать обособленно, ему необходимо выстраивать цепочку схожих режимов, обслуживающих экономические и политические интересы стоящего у власти преступного синдиката. Мафия – интернациональна, ее бизнес-интересы простираются за пределы собственного государства. В этом, кстати, отличие от клептократии: клептократы замкнуты внутри собственной страны и довольствуются разграблением ее имеющихся ресурсов.

Путинская Россия четко обозначила свою роль на международной арене: поддержка и защита диктаторских режимов. И в первую очередь тех, которые завязаны на бизнес-интересы российских мафиозных кланов. Сирия, Венесуэла – из этого списка. Особое место занимает Беларусь. Кремль воспринимает соседние страны в качестве дочерних структур своей ОПГ и ведет себя соответствующим же образом – кого-то грабит, кого-то подчиняет, карает или поощряет. Сегодня, 2 апреля, - очередная годовщина подписания договора о создании «cоюза» Беларуси и России.

С тех пор первоначальная идея трансформировалась, затем была практически похоронена, и вот теперь извлечена вновь и примеряется на предмет годности для обеспечения сохранения власти для мафиозной группировки имени Путина. С прошлого года Россия настаивает на углублении сотрудничества в рамках «cоюзного государства». Александр Лукашенко, в свою очередь, все чаще начинает оперировать понятиями суверенитета и национальной идентичности.

У Кремля есть главный рычаг воздействия на Лукашенко – финансовый. Буквально накануне так называемого дня единения народов российский министр финансов Антон Силуанов объявил, что Россия, в соответствии с решением президента, предоставит Беларуси кредит в $600 млн. Деньги пойдут на рефинансирование долга Беларуси. Минск давно просил об этих средствах, но Москва вела свою игру с Лукашенко, требуя подчинения своим правилам.

Но теперь решено: Минск деньги получит. Что это? Подарок на 2-е апреля? Как бы не так. Во-первых, несмотря на споры, Кремль воспринимает этот транш как поддержку дочерней мафиозной структуры. Поддержать своих и своего, точнее, оплатить лояльность. Во-вторых, наверняка в ближайшее время станет понятно, что именно сдал Лукашенко за этот кредит.

Ведь бесплатный сыр-только в мышеловке.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»